خبر جدید عراقچی از توافق با آمریکا

تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب رویکرد مسئولانه و شفاف، تمامی جزئیات تفاهم نامه اسلام آباد در زمان مناسب با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد

وی افزود: تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

عراقچی تأکید کرد: در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.