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خبر جدید عراقچی از توافق با آمریکا

تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۶۸
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خبر جدید عراقچی از توافق با آمریکا

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب رویکرد مسئولانه و شفاف، تمامی جزئیات تفاهم نامه اسلام آباد در زمان مناسب با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد

وی افزود: تفاهم‌نامۀ اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

عراقچی تأکید کرد: در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا ترامپ مذاکره توافق تنگه هرمز تفاهم نامه اسلام آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۷
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
0
پاسخ
یعنی دیگه این آخرین باره که ترامپ از توافق حرف میزنه؟!
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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