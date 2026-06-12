صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۸۶۶۲
بازدید: ۲۹۹۷

عکس: قاب‌هایی از شور و هیجان جهانی فوتبال

همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، میلیون‌ها هوادار در کشور‌های مختلف جهان با حضور در میدان‌های شهری، کافه‌ها، سواحل، پارک‌ها و مناطق ویژه تماشای مسابقات، شور و هیجان این رویداد بزرگ ورزشی را به نمایش گذاشتند. تصاویر منتشرشده از نقاط مختلف جهان، از آمریکای شمالی و اروپا تا آسیا و خاورمیانه، صحنه‌هایی از شادی، هیجان، اضطراب و همدلی هوادارانی را ثبت کرده است که فارغ از مرز‌های جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی، در کنار یکدیگر به تماشای مسابقات نشسته‌اند. این قاب‌ها نشان می‌دهد جام جهانی تنها یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه رویدادی جهانی است که میلیون‌ها نفر را گرد یک علاقه مشترک جمع کرده و فوتبال را به زبان مشترک ملت‌ها تبدیل کرده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جام جهانی فوتبال 2026 جام جهانی آمریکا و کانادا و مکزیک عکس مستند عکس ورزشی فوتبال هواداران حام جهانی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.