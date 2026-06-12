عکس: قابهایی از شور و هیجان جهانی فوتبال
همزمان با آغاز رقابتهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، میلیونها هوادار در کشورهای مختلف جهان با حضور در میدانهای شهری، کافهها، سواحل، پارکها و مناطق ویژه تماشای مسابقات، شور و هیجان این رویداد بزرگ ورزشی را به نمایش گذاشتند. تصاویر منتشرشده از نقاط مختلف جهان، از آمریکای شمالی و اروپا تا آسیا و خاورمیانه، صحنههایی از شادی، هیجان، اضطراب و همدلی هوادارانی را ثبت کرده است که فارغ از مرزهای جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگی، در کنار یکدیگر به تماشای مسابقات نشستهاند. این قابها نشان میدهد جام جهانی تنها یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه رویدادی جهانی است که میلیونها نفر را گرد یک علاقه مشترک جمع کرده و فوتبال را به زبان مشترک ملتها تبدیل کرده است.
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