حتی متحدان آمریکا هم اعتمادی به ترامپ ندارند
به گزارش تابناک، محمدرضا محسنیثانی نماینده مردم سبزوار در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: ما نه تنها آمریکا را دشمنی متخاصم و جانی میدانیم بلکه معتقدیم در هیچیک از ابعاد انسانی نیز نمیتوان برای رفتارهای این کشور اعتباری قائل شد. امروز حتی بسیاری از آمریکاییها متحدانش در کشورهای غربی و کشورهای غرب آسیا نیز به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوان بر اظهارات و مواضع ترامپ حساب باز کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: البته بیاعتمادی ما صرفا به شخص ترامپ محدود نمیشود بلکه به سیاستهای کلی آمریکا بازمیگردد. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نمونههای متعددی از دشمنیها، کینهورزیها و بدعهدیهای آمریکا وجود داشته است. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۶۰ و پس از توافقاتی که درباره گروگانها صورت گرفت، آمریکا تعهداتی در زمینه رفع تحریمها، عدم تعرض و عدم مداخله داد اما به هیچیک از این تعهدات عمل نکرد.
محسنیثانی خاطرنشان کرد: این روند را میتوان از دوران جنگ ۸ ساله تا صدور قطعنامههای مختلف و از تحولات سالهای گذشته تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم مشاهده کرد. بنابراین با توجه به سابقه عملکرد آمریکا، نباید هیچگونه اعتمادی به وعدهها و اظهارات این کشور داشت.
وی گفت: ادعاهای آمریکا درباره برنامه هستهای ایران و مسائل دیگر نیز با این هدف دنبال میشود که آمریکا میخواهد از طریق آن به اهدا خود را برسد و جنبه تبلیغاتی و پروپاگاندایی دارد تا بتوانند افکار عمومی داخلی و بینالمللی را مدیریت کرده و بخشی از حیثیت برباد رفته خود را ترمیم کنند.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد رویکرد ما انفعالی و پدافندی بوده است. اکنون در گفتار ترامپ به صورت مستمر و علنی تهدیدات خود را در سطح رسانههای بینالمللی مطرح میکند. در این شرایط ما باید اقدامات پیشدستانه انجام دهیم.
نماینده سبزوار در مجلس درباره ضرورت فعالتر شدن دستگاه دیپلماسی و رسانهای کشور گفت: رسانه یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی و قدرتآفرینی است. برای رسیدن به اهداف، رسانه میتواند به عنوان پیشران قوی فضاسازی و آمادهسازی کند و بازدارندگی ایجاد کند و با ایجاد فضای تبلیغاتی واقعیتها را منعکس کند.