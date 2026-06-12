وزیر خارجه ایتالیا به ترامپ: جنگ با ایران جنگ ما نیست
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از اینکه دونالد ترامپ ادعا کرد توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران به زودی امضا خواهد شد، ترامپ تلفنی با آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا صحبت کرد و وقتی از او در مورد ایتالیا، فرانسه و سایر کشورهای گروه هفت پرسیده شد، ترامپ گفت: «ما در جنگ پیروز شدیم، کمک آنها کاملا بیربط بود».
به گزارش پایگاه خبری آنسا، تاجانی در حاشیه کنفرانس کنسولهای ایتالیا در وزارت امور خارجه در رم گفت: «ترامپ میگوید اروپا بیربط بود و ایالات متحده به تنهایی در جنگ پیروز شد؟ این جنگی نبود که ما در آن شرکت کردیم و قرار هم نبود که در آن شرکت کنیم. ما سهم خود را انجام میدهیم.»
این دیپلمات ایتالیایی همچنین خاطرنشان کرد: «اروپا حضور دارد و ایتالیا برای تضمین ترافیک دریایی در دریای سرخ فعال است. ما حضور داریم، ما سهم خود را انجام میدهیم، اما ما در جنگ علیه ایران حضوری نداشتیم، در آن نقشی نداریم و نخواهیم داشت.»