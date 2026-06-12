به گزارش تابناک، علی‌رضا محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام در جمع خبرنگاران استان از مهار آتش سوزی در عرصه‌های تحت مدیریت این اداره کل خبر داد و گفت: روز جمعه ۲۲ خردادماه، بخشی از عرصه‌های جنگلی در قسمت شرقی ارتفاعات «شلم» واقع در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای اطفاء حریق، به‌طور کامل مهار شد.

وی با اشاره به سرعت عمل یگان حفاظت محیط زیست افزود: حضور به موقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام در منطقه باعث شد تا حریق در «وقت طلایی» کنترل شده و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شود. همچنین با بررسی‌های میدانی، علت و عامل این آتش‌سوزی نیز شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات با تلاش مشترک دو اکیپ از ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان و یک اکیپ تخصصی از کارشناسان اداره‌کل انجام گرفت.

وی اضافه کرد: طبق برآوردهای اولیه، حدود ۵ هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده است.