آتشسوزی گسترده در منطقه حفاظتشده ایلام
به گزارش تابناک، علیرضا محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام در جمع خبرنگاران استان از مهار آتش سوزی در عرصههای تحت مدیریت این اداره کل خبر داد و گفت: روز جمعه ۲۲ خردادماه، بخشی از عرصههای جنگلی در قسمت شرقی ارتفاعات «شلم» واقع در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای اطفاء حریق، بهطور کامل مهار شد.
وی با اشاره به سرعت عمل یگان حفاظت محیط زیست افزود: حضور به موقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام در منطقه باعث شد تا حریق در «وقت طلایی» کنترل شده و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شود. همچنین با بررسیهای میدانی، علت و عامل این آتشسوزی نیز شناسایی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات با تلاش مشترک دو اکیپ از ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان و یک اکیپ تخصصی از کارشناسان ادارهکل انجام گرفت.
وی اضافه کرد: طبق برآوردهای اولیه، حدود ۵ هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده است.