تیراندازی مرگبار نزدیک کمپ تیم ملی آرژانتین در آمریکا
یک نوجوان در تیراندازی داخل یک ساختمان مسکونی در کانزاسسیتی کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۵۱| |
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به گزارش تابناک، یک نوجوان در تیراندازی داخل یک ساختمان مسکونی در کانزاسسیتی کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند.
گزارشها حاکی از آن است که این حادثه تنها حدود ۱۰ تا ۱۶ کیلومتر با محل اقامت تیم ملی آرژانتین در جریان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ فاصله داشته است.
پیش از این در یک حادثه مشابه، ۹ نفر در یک تیراندازی که تنها چند دقیقه با محل اقامت تیم ملی انگلیس در جام جهانی در کانزاسسیتی فاصله داشت، زخمی شده بودند.
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