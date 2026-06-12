فرجام دشمن، شکست و تنهایی است
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، آیه ۱۱۱ از سوره آل عمران را در اشاره به سرنوشت دشمن در جنگ کنونی منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۴۹| |
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به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، آیه ۱۱۱ از سوره آل عمران را در شبکه ایکس منتشر کرد:
لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذًی وَإِنْ یُقَاتِلُوکُمْ یُوَلُّوکُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنْصَرُونَ
آنها [دشمنان] جز آزارهایی [اندک]، به شما زیانی نمیرسانند. و اگر با شما پیکار کنند، با عقب گردی از شما روی برمیتابند (و شکست میخورند)؛ سپس یاری نخواهند شد.
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