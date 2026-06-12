اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، آیه ۱۱۱ از سوره آل عمران را در اشاره به سرنوشت دشمن در جنگ کنونی منتشر کرد.

فرجام دشمن، شکست و تنهایی است

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، آیه ۱۱۱ از سوره آل عمران را در شبکه ایکس منتشر کرد:

لَنْ یَضُرُّوکُمْ إِلَّا أَذًی وَإِنْ یُقَاتِلُوکُمْ یُوَلُّوکُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنْصَرُونَ

آنها [دشمنان] جز آزارهایی [اندک]، به شما زیانی نمی‌رسانند. و اگر با شما پیکار کنند، با عقب گردی از شما روی برمی‌تابند (و شکست می‌خورند)؛ سپس یاری نخواهند شد.