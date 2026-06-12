نظر علمالهدی درباره شرایط قبول توافق با آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، آیتالله سیداحمد علمالهدی ظهر امروز ۲۲ خرداد در خطبههای نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی(ع)، اظهار کرد: حرکتهایی که از افراد و جریانهای مختلف بروز پیدا میکند، نباید زندگی و راهبردهای عظیم ما را از بین ببرد. فرق بین ما و افراد بیخدا همین است؛ ممکن است فرد بیخدا با یک تبلیغ و توطئه مسیر سرنوشتش بالا و پایین بشود. مثل اکنون که با حرف رئیسجمهور ناپاک آمریکا قیمت نفت تغییر میکند و با دروغ سر آنها کلاه میرود. اما ملت ما خدا و راهبرد دارد و این دروغها، تزویرها و فتنههای دشمن ما را زیر و رو نمیکند.
وی اضافه کرد: این رئیسجمهور ناپاک، آدمکش، مزدور، دزد و دروغگوی آمریکا، میگوید ما جنگ را پایان دادیم. پایان جنگ او همانند جریان آتشبس است. او باید بداند که ما بصیرتر از این حرفها هستیم، اگر بنا بود با وجود رهبری بابصیرت و مردمی هوشیار، با تزویر و دروغ تسلیم بشویم که اکنون باید همه چیز را به آمریکا داده بودیم و او همه چیز ما را گرفته بود! چه جنگ تمام شود و چه تمام نشود، اصل مسلم و قطعی برای ما این است که آمریکای ناپاک دشمن ماست و دشمنی او ادامه خواهد داشت؛ ما نه حرف و خبر رسانی دشمن را باور میکنیم و نه تصویرهای دوستان ناآگاهی که سعی دارند حرفهای او را در جامعه بزنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه ولایتپذیری در طول این ۴۷ سال برای ما اقتدار و آقایی آورده است، افزود: هیچ تفاهم و تعهدی تا به امضای مقام معظم رهبر نرسد، کوچکترین فرد از امت ما ولو کودک ما قبول نخواهد کرد. ما دشمنیِ دشمن را فراموش نمیکنیم، با همه این حرفها آمریکا دشمن ماست و به سادگی از دشمنی ما دست بر نمیدارد، به خصوص الان که شجاعت رزمندگان و مقاومت همگانی مردم ما را دیده است، مردمی که بیش از ۱۰۰ شب خیابانها را مرکز جنگ با دشمن کرده بودند، طبیعی است که دشمنی او با ما بیشتر شده باشد.
علمالهدی با تاکید بر اینکه مسائل پساجنگ مهمتر از مسائل جنگ است، بیان کرد: ما نگران این هستیم که عزیزان ما فکر کنند جنگ تمام شد و عرصهها را خالی کنند و از آنطرف مزدوران جنگ صحنه را بگیرند. برادران و خواهران هوشیاری خود را از دست ندهید؛ مزدوران و بعضی جریانهای قدرتطلب و فرصتطلب که چشم به خارج دارند، دنبال دستیابی به قدرت هستند، پس جنگ تمام نشده است. اگر جنگ تمام شد شما در خط رهبری بمانید که آمریکا و هیچ عنصر زورمند دیگری در جهان جرأت برخورد با شما را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه خسارات ما بیشتر از خسارات دشمن نبود، اظهار کرد: دشمن نفوذ سیاسی و تمام پایگاههای نظامی خود را در خلیجفارس از دست داد، امروز کشورهای منطقه عامل ناامنی خود را حضور آمریکا میدانند، خسارت عظیمی در خصوص ابزار و جنگ افزارهای خود دید، دستگاههای الکترونیکی جنگی خود را در منطقه از دست داد، امروز دیگر نفوذ حزب جمهوریخواه از بین رفت و این جریان سیاسی را دیگر مردم آمریکا قبول ندارند و در نهایت از نظر دنیا به عنوان یک عنصر ورشکسته معرفی شد.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه آنها تعداد کشتههای خود را پنهان میکنند و خانواده سربازان اجازه عزاداری ندارند، افزود: اما ما پیکر مطهر شهدای خود را بر دست گرفته و به خانوادههای آنان عزت میدهیم. خوشبختانه ما عزت پیدا کردیم، دنیا ما را با مقاومت شناخت، بر عزت و نفوذ ما از نظر سیاست بینالمللی افزوده شد و مهمتر از اینها شما خدا دارید و آنها ندارند؛ شما به یک قدرتی وابسته هستید که بعد از این دشمن شما را زبون میکند. خداوند آینده را میداند و با حکمت جریانهای اجتماعی و جهانی را به گونهای تنظیم میکند که شما عزیزتر و دشمن شما خوارتر شود.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی امام جمعه مشهد، علمالهدی اضافه کرد: ما وحشتی نداریم، تنها یک مشکل و ضایعه داریم که از نظر ما جبرانناپذیر است و آن از دست دادن آقای ماست که سرمایه ما و کانون عشق ما بود، امیدواریم وجود امام زمان (عج) خودشان این فقدان را جبران کنند، زیرا خدا وعده داده است. خداوند این قدرت را دارد که از رهبر جدید و عزیزما رهبری بیافریند که در آینده با وجود فراز و نشیبهای جامعه، انقلاب و قافله ما را تا ظهور امام زمان (عج) به آن حضرت متصل کند.