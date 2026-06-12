بازگشت ۷۶ درصد حجاج ایرانی به کشور
عملیات بازگشت حجاج ایرانی از سرزمین وحی با نظم و برنامهریزی در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۳۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، امروز ۱۳ پرواز از فرودگاه جده به مقصد ایران انجام شد که در مجموع ۳ هزار و ۱۱۱ زائر را به میهن اسلامی منتقل کرد.
از آغاز عملیات بازگشت در ۱۱ خرداد تا پایان امشب، در مجموع ۹۸ پرواز برای انتقال حجاج ایرانی انجام شده و بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران به کشور بازگشتهاند که معادل حدود ۷۶ درصد کل حجاج ایرانی است.
عملیات بازگشت زائران همچنان طبق برنامهریزی و جدول زمانبندی ادامه دارد و مسئولان ستاد عملیات حج بر تداوم خدماترسانی و انتقال ایمن و منظم زائران تا پایان این فرآیند تأکید دارند.
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