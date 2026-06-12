بیت‌کوین با سقوط به محدوده ۵۹ هزار دلار به ناحیه‌ای رسیده که در چرخه‌های گذشته پایان بازار نزولی بوده، اما داده‌های آنچین و تداوم خروج سرمایه از ETF‌ها هنوز تشکیل قطعی کف بازار را تأیید نمی‌کند.

بیت‌کوین در ژوئن تا محدوده ۵۹ هزار دلار سقوط کرد، سطحی که تنها ۹ درصد بالاتر از میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران بود. این محدوده در چرخه‌های قبلی بازار معمولا با پایان روند‌های نزولی و شکل‌گیری کف قیمت همزمان بوده است.

به گزارش تابناک، ایسنا نوشت: تحلیلگران «آنچین» هشدار دادند که قیمت نمی‌تواند تشکیل کف بازار را تایید کند. داده‌های شرکت تحلیلی «کریپتوکوانت» و «گلس‌نود»، از افت شدید تقاضا و کامل نشدن فرآیند تسلیم بازار حکایت دارند. همچنین گزارش «کریپتوکوانت» این سطح را منطقه ارزشی و نه کف تایید شده توصیف کرد.

«کریپتوکوانت» نوشت: بازار‌های نزولی پیشین در سطوحی نزدیک یا اندکی پایین‌تر از قیمت خرید سرمایه‌گذاران به پایان رسیده‌اند و نشان می‌دهد از منظر ارزش‌گذاری، بیت‌کوین ممکن است به کف ساختاری نزدیک شده باشد، اما داده‌های تقاضا تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند.

تقاضای کل بیت‌کوین، ۶۵۲ هزار واحد کاهش یافته که شدیدترین افت از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. در همین حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) نیز با خروج قابل توجه سرمایه روبه‌رو شده‌اند و یکی از منابع اصلی تقاضای ساختاری بازار را تضعیف کرده‌اند.

جدیدترین گزارش هفتگی «گلس‌نود» نیز ضعف تقاضای نهادی را تایید کرد. شاخص «پریمیوم کوین‌بیس» همزمان با کاهش قیمت به محدوده ۶۰ هزار دلار در ناحیه منفی ماند که نشان‌دهنده کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی در صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین است.

همچنین ورود سرمایه شرکت‌های دارای ذخیره بیت‌کوین، همزمان با اینکه قیمت بیت‌کوین در ژوئن به سمت ۶۰ هزار دلار حرکت کرد از اوج بیش از ۵۰۰ میلیون دلار روزانه به بخش کوچکی از سرعت قبلی خود کاهش یافته است.

«گلس‌نود» اعلام کرد: کاهش روند انباشت نشان می‌دهد، این گروه از سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده‌اند و در شرایطی که احساسات کلی بازار همچنان ضعیف است، یکی دیگر از منابع تقاضای حاشیه‌ای نیز از بازار حذف می‌شود.

بر اساس گزارش کریپتو، در همین حال، نشانه‌های تسلیم بازار نیز هنوز کامل به نظر نمی‌رسد. زیان‌های تحقق‌یافته فقط به ۱۸۷ هزار بیت‌کوین رسیده است؛ رقمی که فاصله زیادی با ۱.۲ میلیون بیت‌کوین فروخته‌شده در کف بازار سال ۲۰۲۲ دارد.

به گفته «کریپتوکوانت»، این موضوع نشان می‌دهد که بازار هنوز تمام عرضه فروشندگان مشتاق به فروش را جذب نکرده است. از این رو، این موسسه تا زمان تثبیت تقاضا، سطح فعلی را فقط کف احتمالی بازار در نظر می‌گیرد.

«کریپتوکوانت» افزود: ممکن است بیت‌کوین از نظر قیمتی به کف بازار نزدیک شده باشد، اما آغاز روند صعودی پایدار به بازگشت قدرتمند تقاضا نیاز دارد؛ نشانه‌ای که هنوز در داده‌های بازار دیده نمی‌شود. تا زمانی که تقاضای کل تثبیت نشود، جریان ورود سرمایه به صندوق‌ها بهبود نیابد و میزان زیان سرمایه‌گذاران به سطوحی نرسد که معمولا در پایان بازار‌های نزولی مشاهده می‌شود، قیمت‌های فعلی باید به‌عنوان یک کف احتمالی از منظر ارزش‌گذاری و نه یک کف قطعی برای این چرخه بازار در نظر گرفته شوند.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۶۳ هزار و ۴۳۴ دلار و ۷۵ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۹ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۱۶۶۸.۱۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۵۳ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۸۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۳ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۶۰۱.۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۸۶ درصد افزایش

۵- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: صفر درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۶- ریپل

قیمت: ۱.۱۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۲۹ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۶۴ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۶۶.۷۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۶۰ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۳۲ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۱۴۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۹ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۸ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۵۸.۴۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۶.۹۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۴۷ درصد کاهش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۸۶۷۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۴۸ درصد افزایش