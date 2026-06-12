۳ کشتی مرتبط با هند هدف حمله آمریکا قرار گرفتند
هند اعلام کرد که ۳ کشتی مرتبط با این کشور هدف حمله نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتهاند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ هند اعلام کرد که ۳ کشتی مرتبط با این کشور هدف حمله نیروی دریایی آمریکا قرار گرفتهاند.
وزارت خارجه هند اعلام کرد سه فروند کشتی متعلق به این کشور هدف حملات نیروی دریایی ایالات متحده قرار گرفتهاند
به نقل از الجزیره، وزارت خارجه هند اعلام کرد که ۳ کشتی این کشور هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفتند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حمله نیروهای آمریکایی به یک کشتی این کشور در نزدیکی عمان ۲۱ تن از ۲۴ خدمه نجات یافتند و ۳ نفر مفقود هستند.
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