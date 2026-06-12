«رادار هشدار زودهنگام» راهبردی آمریکا در بحرین هدف موشک ایرانی

تصاویر منتشرشده و تحلیل‌های OSINT (داده‌های منابع باز) نشان می‌دهد یکی از حملات موشکی اخیر ایران یک رادار هشدار زودهنگام راهبردی آمریکایی در بحرین را هدف قرار داده است؛ سایتی که بخشی از شبکه هشدار و دفاع موشکی مرتبط با آمریکا در منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش تابناک؛ بر اساس این گزارش‌ها، رادار AR-۳۲۷ مستقر در منطقه جبل‌الدخان، بلندترین نقطه بحرین، هدف قرار گرفته است. این سایت میزبان یک رادار سه‌بعدی دوربرد ساخت شرکت بریتانیایی BAE Systems با برد تقریبی ۴۷۰ کیلومتر است که مسیر‌های دریایی خلیج فارس و ورودی‌های هوایی تنگه هرمز را رصد می‌کند.

تحلیلگران OSINT با بررسی تصاویر منتشرشده از سوی منابع ایرانی، محل ستون‌های دود را با مختصات مجموعه راداری جبل‌الدخان تطبیق داده‌اند؛ موضوعی که احتمال اصابت مستقیم به این تأسیسات را تقویت می‌کند.