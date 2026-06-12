گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
وزرای امور خارجه ایران و فرانسه ظهر امروز جمعه در یک تماس تلفنی راجع به آخرین وضعیت منطقه، روند تحولات دیپلماتیک با میانجی گری پاکستان و برخی از موضوعات دوجانبه گفتوگو و رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۲۰| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی و ژان نوئل بارو وزرای امور خارجه ایران و فرانسه ظهر امروز جمعه در یک تماس تلفنی راجع به آخرین وضعیت منطقه، روند تحولات دیپلماتیک با میانجی گری پاکستان و برخی از موضوعات دوجانبه گفتوگو و رایزنی کردند.
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