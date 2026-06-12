افزایش ماهانه قیمت نفت سنگین ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه مه، به ۱۱۵ دلار و ۳۹ سنت رسید و ۱۰ دلار و ۲۴ سنت در مقایسه با قیمت ۱۰۵ دلار و ۱۵ سنت در آوریل، افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ماه مه، ۹۴ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه در مقایسه با ۷۲ دلار و ۸۹ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بوده است.

میانگین سبد نفتی اوپک در ماه مه به ۱۱۴ دلار و ۵۵ سنت رسید و در مقایسه با ۱۰۹ دلار و شش سنت در آوریل، پنج دلار و ۴۹ سنت افزایش ماهانه داشت. میانگین سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ماه مه، به ۹۴ دلار و ۵۰ سنت در مقایسه با ۷۲ دلار و ۵۰ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ رسید.

بر مبنای اطلاعات منابع ثانویه، تولید نفت اوپک در ماه مه، ۱۷۷ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۸.۸۲۹ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت ایران ۲.۳۳۰ میلیون بشکه در روز بود.

تولید نفت شرکای اوپک در گروه اوپک پلاس، طی ماه میلادی گذشته، با ۹۰۰۰ بشکه در روز کاهش، به ۱۴.۳۰۳ میلیون بشکه در روز رسید. مجموع تولید اوپک و غیراوپک ۱۸۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۳۳.۱۳۲ میلیون بشکه در روز رسید.