درخواست مصر از ایران و آمریکا برای امضای توافقنامه پایان جنگ
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از عقبنشینی رئیس جمهور آمریکا از تهدیدهای خود علیه تهران، وزارت خارجه مصر از آمریکا و ایران مغتنم شمردن فرصت موجود برای انعقاد توافقی را خواستار شد که به پایان جنگ میانجامد.
وزارت خارجه مصر در بیانیهای تاکید کرد که مصر از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو حملات نظامی به ایران قدردانی میکند و امیدوار است که طرفین فرصت موجود را برای دستیابی به توافق در مسائل مختلف مغتنم شمارند.
بنا بر اعلام پایگاه لبنانی النشره، مصر در این بیانیه از تهران و واشنگتن خواستار انعقاد توافقی شد که ضمن پایان دادن به جنگ، به آغاز مرحله جدیدی از ثبات منطقهای میانجامد.
رئیس جمهور آمریکا که به تناقض گویی و تغییر مستمر مواضع خود شناخته شده، بارها همزمان با طرح ادعاهایی درباره نزدیک بودن به دستیابی به توافق با ایران، تهران را به حملات نظامی تهدید کرده است.
هدف دونالد ترامپ از طرح این ادعاها از یک سو کنترل بازار انرژی و استفاده از آن برای مصرف داخلی و از سوی دیگر وادار کردن ایران برای تسلیم شدن در برابر شروط و خواستههای غیر قانونی این کشور است. در حالیکه ایران بارها تکرار کرده که برای حفظ حقوق مردم خود و منافع و حاکمیت ملی این کشور در برابر زور، فشار و خواستههای نا مشروع تسلیم نخواهد شد.