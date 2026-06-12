نتانیاهو از اعلام توافق ترامپ شوکه شد
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ بنا به ادعای یک منبع اسرائیلی، پست ترامپ درباره توافق قریبالوقوع با تهران، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد.
یک منبع اسرائیلی مدعی شد که پست رئیس جمهور دونالد ترامپ در شبکههای اجتماعی مبنی بر توافق قریبالوقوع با تهران، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را که در بحبوحه یک بحث امنیتی درباره ایران بود، غافلگیر کرد.
این منبع به شبکه تلویزیونی سیانان گفت که اسرائیل از هیچ توافق قریبالوقوعی با ایران یا هرگونه تأییدیهای برای یک توافق مطلع نبوده است. موضوعی که ظاهراً با ادعای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در تضاد است.
در حالی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شده تهران با متن نهایی یادداشت تفاهم اولیه با واشنگتن موافقت کرده، اطلاعات کسب شده چنین چیزی را تایید نمیکند.
پس از دو شب متوالی حملات آمریکا به ایران و تهدید حملات بیشتر از سوی ترامپ و حملات تلافیجویانه تهران، نتانیاهو پنجشنبه شب جلسهای محدود با مقامات ارشد امنیتی و برخی از وزرای خود در مورد مسائل امنیتی برگزار کرد.
ترامپ ساعاتی پیش ابتدا بمباران و حملات برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرد و سپس مدعی شد که «مباحث و نکات نهایی برای حصول تفاهم بین دو کشور به طور اصولی و جزئی توسط همه طرفهای منطقه، از جمله اسرائیل، مورد توافق قرار گرفته است».
او ادعا کرد: زمان و مکان امضای توافق به زودی اعلام خواهد شد.
ایران تاکنون به صورت رسمی به ادعاهای ترامپ واکنشی نشان نداده است.