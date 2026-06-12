افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در شرایطی به سود میزبان مکزیکی به پایان رسید که شاهد نشان دادن سه کارت قرمز در مسابقه بودیم و خشن‌ترین افتتاحیه تاریخ نام گرفت.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

مکزیک توانست افتتاحیه تکراری ۱۶ سال در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی را به سود خود خاتمه دهد تا شروع خوبی در این جام داشته باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ میان دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی در شرایطی از ساعت: ۲۲:۳۰ پنجشنبه شب در ورزشگاه ۸۰ هزار و ۸۲۴ نفر آزتکا آغاز شد که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود میزبان خاتمه یافت.

خولیان کویینونس (دقیقه ۹) و رایول خیمینز (دقیقه ۶۷) گل‌های مکزیک را به ثمر رساندند. با این حال اتفاق عجیب بازی اخراج سه بازیکن در نخستین بازی جام بود که اسففلو سیتوله (دقیقه ۴۹) و تمبا زوینا (دقیقه ۸۴) از آفریقای جنوبی و سزار مونتس (۲+۹۰) از مکزیک با کارت قرمز مستقیم داور از زمین بازی اخراج شدند

ترکیب تیم ملی مکزیک: رایول رانگل، سزار مونتس، جان واسکز، اسراییل ریس، ژسوس گالاردو، اریک لیرا (۷۶ - ادسون آلوارز)، آلواردو فیدالگو (۶۶ - گیلبرتو مورا)، برایان گوتیرز (۶۶ - لوییس چاوز)، رایول خیمینز (۷۶ - آرماندو گونزالز)، خولیان کویینونس (۷۶ - الکسیس وگا) و روبرتو آلواردو.

سرمربی: خاویر آگیره

ترکیب تیم ملی آفریقای جنوبی: رانون ویلیامس، آیوبری مودبیا (۷۶ - اسوین آپولیس)، امبکزلی امبوکازی، انکوسیناتی سیبیسی، ایمه اوکون، تبوهو امبوکوینا، اسففلو سیتوله، جیدن آدامز، لیله فاستر (۵۶ - تالنته امباتا)، ایقارام راینرز (۶۱ - تمبا زوینا)

سرمربی: هوگو هنری بوروس

مکزیک با این پیروزی موفق شد ۳ امتیاز نخست جام را بگیرد و پیش از برگزاری دیدار کره جنوبی و جمهوری چک بر صدر گروه A تکیه بزند.

برنامه کامل گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ را اینجا می‌توانید ببینید