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توافق ایران و آمریکا قطعی است

خبرنگار الجزیره: دیگر همه چیز قطعی و تمام شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۶۹
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11671 بازدید
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۳
توافق ایران و آمریکا قطعی است

به گزارش تابناک؛ نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران مدعی شد: درباره توافق ایران و آمریکا: دیگر همه چیز قطعی و تمام شده است.

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نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
28
14
پاسخ
من هنوز اونجور که باید دلم خنک نشده میگم یه دور دیگه بزنیم خار خفیف کنیم آمریکارو بعد توافق کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
16
پاسخ
بسه دیگه مسخره بازی فردا دوباره میگن توافق نشد اما اگر شد جای تعجب داره که لغو نشد
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
7
16
پاسخ
توافق که اون ها بروند اقتصاد دنیا درست بشه بعد برگردند بکوبند ما را
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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