توافق ایران و آمریکا قطعی است
خبرنگار الجزیره: دیگر همه چیز قطعی و تمام شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۶۹| |
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به گزارش تابناک؛ نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران مدعی شد: درباره توافق ایران و آمریکا: دیگر همه چیز قطعی و تمام شده است.
گزارش خطا
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من هنوز اونجور که باید دلم خنک نشده میگم یه دور دیگه بزنیم خار خفیف کنیم آمریکارو بعد توافق کنیم.
بسه دیگه مسخره بازی فردا دوباره میگن توافق نشد اما اگر شد جای تعجب داره که لغو نشد
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