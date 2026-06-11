خبرنگار الجزیره: دیگر همه چیز قطعی و تمام شده است.

توافق ایران و آمریکا قطعی است

به گزارش تابناک؛ نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران مدعی شد: درباره توافق ایران و آمریکا: دیگر همه چیز قطعی و تمام شده است.