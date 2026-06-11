فوری: واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره توافق

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای ترامپ درباره توافق با ایران اظهار داشت: وضعیت مذاکرات از ابتدا برای ما روشن بود و بخش عمده متن نهایی شده بود اما آمریکایی‌ها مواضع خود را تغییر می‌دادند.

ایران ثابت کرده است که در آنچه بعنوان خط قرمز معین کرده است، مماشاتی ندارد. مواردی که درباره توافق مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و موضوعی نهایی نشده است.

وضعیت تنگه هرمز به دلیل اقدامات آمریکا ناامن‌تر است.

تا الان ایران به جمع‌بندی نهایی درباره توافق نرسیده است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون زمان و مکان برگزاری جلسه امضای تفاهم اولیه میان ایران و امریکا گفت:

این موارد را باید در همان چارچوب گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار داد. اصل موضوع این است که به محض رسیدن به نتیجه نهایی، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. روند تصمیم‌گیری در کشور ما کاملاً روشن است؛ مراجع ذی‌ربط نظام باید درباره جزء‌به‌جزء متن و هرگونه تفاهم احتمالی به جمع‌بندی برسند. به محض آنکه به جمع‌بندی نهایی دست پیدا کنیم، حتماً به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

سایر موارد مرتبط با این موضوع، از جمله اینکه شکل امضای تفاهم چگونه خواهد بود، به نظر من در مرحله بعدی مطرح می‌شود. آنچه تاکنون درباره این موضوعات شنیده‌اید، عمدتاً در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز و مباحث و موضوعاتی که در این خصوص مطرح می‌شود، گفت: دنیا شاهد این است که علی‌رغم اقدامات مسئولانه ایران و نیروهای مسلح کشورمان برای کمک به تردد ایمن در تنگه هرمز، متأسفانه آمریکا با اقداماتی که انجام داده، به‌ویژه طی دو سه شب گذشته، این منطقه را به شکلی بی‌سابقه ناامن کرده است.

ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده است که با توجه به وضعیتی که در نتیجه اقدامات آمریکا ایجاد شده، در حال حاضر امکان تردد ایمن از تنگه هرمز وجود ندارد. بنابراین اعلام شد که تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها بسته است. دلیل این امر و علت انحصاری ایجاد این وضعیت، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا است که طی دو سه شب گذشته، متأسفانه با حمله به تأسیسات کشورمان در جنوب کشور رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها به کشتی‌های تجاری نیز حملات مرگباری انجام دادند، گفت: به عنوان مثال، سه کشتی هندی آسیب دیدند و چند نفر از ملوانان هندی جان خود را از دست دادند. این وضعیت نشان می‌دهد که آمریکا با اقدامات خود، دریانوردی بین‌المللی و تجارت آزاد دریایی را مورد تعرض قرار داده و ناامن کرده است.

بقائی تاکید کرد: وضعیت تنگه هرمز در نتیجه اقدامات آمریکا طی دو سه روز گذشته ایجاد شده و هشدارهای لازم نیز از سوی نیروهای مسلح کشورمان داده شده است که کشتی‌ها باید مراقبت کنند؛ چرا که در این شرایط امکان تأمین امنیت وجود نخواهد داشت.