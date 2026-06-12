صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه B جام جهانی ۲۰۲۶؛ ورود دومین میزبان از تورنتو

کانادایی‌ها مسابقات خود را در شهرهای تورنتو و ونکوور برگزار خواهند کرد و دیدار افتتاحیه این گروه نیز میان کانادا و بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۶۳
| |
4169 بازدید

برنامه کامل گروه B جام جهانی ۲۰۲۶؛ ورود دومین میزبان از تورنتو

صعود از گروه B جام جهانی با حضور کانادای میزبان، سوئیس و بوسنی از اروپا و البته قطر به عنوان قهرمان دو دوره اخیر جام ملت‌های آسیا، به نوعی غیر قابل پیش‌بینی است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا یکی از گروه‌هایی است که در آن یکی از سه میزبان مسابقات حضور دارد. کانادا که برای نخستین بار در تاریخ خود میزبان جام جهانی شده، امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی راهی مرحله حذفی شود و موفقیت چشمگیری داشته باشد. با این حال سوئیس به عنوان یکی از تیم‌های باثبات فوتبال اروپا ممکن است شانس صدرنشینی در این گروه باشد. از طرف دیگر، قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ و قهرمان دو دوره اخیر آسیا و بوسنی و هرزگوین نیز به عنوان تیمی که از مسیر پلی آف اروپایی به جام جهانی رسید، برای صعود از این گروه شانس خود را جست‌وجو می‌کنند.

کانادایی‌ها مسابقات خود را در شهرهای تورنتو و ونکوور برگزار خواهند کرد و دیدار افتتاحیه این گروه نیز میان کانادا و بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود. اگرچه، سوئیس مدعی اصلی صدرنشینی گروه B به شمار می‌رود، اما رقابت برای کسب دو سهمیه مستقیم صعود و حتی قرار گرفتن در میان بهترین تیم‌های سوم می‌تواند این گروه را به یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین گروه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کند.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت:

  • گروه B: کانادا، سوئیس، قطر و بوسنی و هرزگوین

جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ جون ۲۰۲۶)

  • کانادا - بوسنی و هرزگوین - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد - تورنتو

شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)

  • قطر - سوئیس - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)

  • سوئیس - بوسنی و هرزگوین - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لس‌آنجلس

جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)

کانادا - قطر - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور

چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ جون ۲۰۲۶)

  • سوئیس - کانادا - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌سی پِلیس - ونکوور
  • بوسنی و هرزگوین - قطر - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا گروه B تیم ملی کانادا تیم ملی بوسنی و هرزگوین تیم ملی قطر تیم ملی سوئیس تابناک ورزشی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آب سرد قطر روی تن سوئیسی‌ها؛ اولین امتیاز تاریخ حریف آسیایی
دو رکورد تاریخی برای میزبان‌های جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
کانادا یک - بوسنی و هرزگوین یک؛ کامبک میزبان ناقص ماند/ اولین امتیاز تاریخ جام جهانی در خانه
برنامه کامل گروه C جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل «برزیلِ آنچلوتی» و «مراکشِ شگفتی‌ساز»
داور بازی ایران - نیوزیلند معرفی شد + عکس
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
هشدار فیفا به بازیکنان حاضر در جام جهانی/ خطر ۱۰ نفره شدن تیم‌ها در صورت اتلاف وقت
اینفوتابناک: جام هشت‌پر در انتظار قهرمان جدید
اختصاصی تابناک/ برنامه فیفا برای حضور تیم ملی در آمریکا؛ منتفی شدن ویزای ساعتی و نگرانی از کارشکنی میزبان!
معرفی کامل ورزشگاه‌ها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
بی اعتبار شدن فیفا با اقدامات عجیب در جام جهانی ۲۰۲۶/ اینفانتینو عروسک دست ترامپ!
برنامه کامل گروه A جام جهانی ۲۰۲۶/ افتتاحیه تکراری پس از ۱۶ سال
آنچه باید از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ بدانیم؛ ورود هوش مصنوعی به زمین فوتبال با «سه موج»
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mct
tabnak.ir/005mct