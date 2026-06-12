برنامه کامل گروه B جام جهانی ۲۰۲۶؛ ورود دومین میزبان از تورنتو
صعود از گروه B جام جهانی با حضور کانادای میزبان، سوئیس و بوسنی از اروپا و البته قطر به عنوان قهرمان دو دوره اخیر جام ملتهای آسیا، به نوعی غیر قابل پیشبینی است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا یکی از گروههایی است که در آن یکی از سه میزبان مسابقات حضور دارد. کانادا که برای نخستین بار در تاریخ خود میزبان جام جهانی شده، امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی راهی مرحله حذفی شود و موفقیت چشمگیری داشته باشد. با این حال سوئیس به عنوان یکی از تیمهای باثبات فوتبال اروپا ممکن است شانس صدرنشینی در این گروه باشد. از طرف دیگر، قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ و قهرمان دو دوره اخیر آسیا و بوسنی و هرزگوین نیز به عنوان تیمی که از مسیر پلی آف اروپایی به جام جهانی رسید، برای صعود از این گروه شانس خود را جستوجو میکنند.
کاناداییها مسابقات خود را در شهرهای تورنتو و ونکوور برگزار خواهند کرد و دیدار افتتاحیه این گروه نیز میان کانادا و بوسنی و هرزگوین برگزار میشود. اگرچه، سوئیس مدعی اصلی صدرنشینی گروه B به شمار میرود، اما رقابت برای کسب دو سهمیه مستقیم صعود و حتی قرار گرفتن در میان بهترین تیمهای سوم میتواند این گروه را به یکی از غیرقابل پیشبینیترین گروههای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل کند.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت:
- گروه B: کانادا، سوئیس، قطر و بوسنی و هرزگوین
جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ (۱۲ جون ۲۰۲۶)
- کانادا - بوسنی و هرزگوین - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بیاماو فیلد - تورنتو
شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ جون ۲۰۲۶)
- قطر - سوئیس - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لیوایز - سانتاکلارا کالیفرنیا
پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ جون ۲۰۲۶)
- سوئیس - بوسنی و هرزگوین - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه سوفای - لسآنجلس
جمعه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ (۱۹ جون ۲۰۲۶)
کانادا - قطر - ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه بیسی پِلیس - ونکوور
چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ جون ۲۰۲۶)
- سوئیس - کانادا - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه بیسی پِلیس - ونکوور
- بوسنی و هرزگوین - قطر - ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه لومن فیلد - سیاتل
به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص میشوند. برای اینکه تیمهای مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروهها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیمهای سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیمها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین میشوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارتهای زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعهکشی صورت میگیرد.