جلسه مثبت فیفا با مقامات فدراسیون فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال سایت فیفا نوشت: روز گذشته مقامات فیفا به رهبری دبیرکل فیفا، در آخرین جلسه از سلسله تبادل نظرها پیرامون حضور تیم ایران در جام جهانی فیفا ۲۰۲۶، به صورت خصوصی با رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند.