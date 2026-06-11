جلسه مثبت فیفا با مقامات فدراسیون فوتبال
روز گذشته مقامات فیفا به رهبری دبیرکل فیفا، در آخرین جلسه از سلسله تبادل نظرها پیرامون حضور تیم ایران در جام جهانی فیفا ۲۰۲۶، به صورت خصوصی با رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۵۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال سایت فیفا نوشت: روز گذشته مقامات فیفا به رهبری دبیرکل فیفا، در آخرین جلسه از سلسله تبادل نظرها پیرامون حضور تیم ایران در جام جهانی فیفا ۲۰۲۶، به صورت خصوصی با رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران دیدار کردند.
این جلسه با رویکردی مثبت و نگاهی سازنده برگزار شد. طرفین به تعهد خود را برای ادامه همکاری مجدد تأیید کردند. تلاشهای فیفا بر حل مسائل و دغدغههای بوجود آمده متمرکز است تا اطمینان حاصل شود تیم ملی ایران میتواند با خیال راحت، بدون مشکل و در بهترین شرایط ممکن در طول مسابقات شرکت کند.
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