صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا متن پیشنهادی ایران را پذیرفته است

همزمان با عقب‌نشینی تاکتیکی آمریکا از اضافه‌بند‌های جدید به پیش‌نویس توافق، دونالد ترامپ با افزایش لحن تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند روایت «تسلیم ایران در برابر بمباران» را بسازد؛ روایتی که با واقعیت میدانی مذاکرات فاصله دارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۵۶
| |
5653 بازدید

آمریکا متن پیشنهادی ایران را پذیرفته است

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان با عقب‌نشینی تاکتیکی آمریکا از اضافه‌بند‌های جدید به پیش‌نویس توافق، دونالد ترامپ با افزایش لحن تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند روایت «تسلیم ایران در برابر بمباران» را بسازد؛ روایتی که با واقعیت میدانی مذاکرات فاصله دارد.

 حدود دو هفته پیش متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان تیم‌های مذاکره‌کننده تقریباً نهایی شده بود و تنها منتظر تأیید نهایی در تهران و واشنگتن بود. اما در خلال این بررسی، ترامپ بار دیگر برخلاف توافق مذاکره‌کنندگان آمریکایی که پیش‌نویس ایران را پذیرفته بودند، خواستار اضافه شدن چند جزئیات جدید شد. در واکنش، ایران اعلام کرد که آن متن جدید را بررسی نمی‌کند و عملاً پاسخ آمریکا را نداد.

پس از آن، تنش‌های پراکنده در تنگه هرمز و جنوب ایران و همچنین حمله به ضاحیه عملاً پرونده مذاکره را مسکوت گذاشت.

اما از روز چهارشنبه، تیم قطری با میانجی‌گری وارد میدان شد و خبر از عقب‌نشینی آمریکا از همان اضافه بند‌های جدید داد؛ یعنی بازگشت به همان متن اولیه‌ای که هنوز منتظر تأیید نهایی در ایران بود.

همزمان با این عقب‌نشینی محسوس آمریکا، ترامپ با راه‌اندازی عملیات رسانه‌ای و ادبیات تهدیدی کوشید القا کند ایران زیر فشار بمباران عقب‌نشینی کرده است. اما واقعیت آن است که تا این لحظه، نه تنها ایران پاسخ نهایی نداده، بلکه این آمریکا بوده که به خواسته قبلی خود بازگشته است.

البته بنظر می‌رسد با توجه به اینکه امریکا متن پیشنهادی ایران را پذیرفته است احتمال تایید این متن در مراجع اصلی‌نظام بالا است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
توافق پیش نویس ایران مذاکره کنندگان مذاکره ایران و آمریکا میانجیگری
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
فوری: واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره توافق
ادعای ترامپ: رهبر ایران توافق را تایید کرده است
اولین واکنش یک مقام رسمی به خبر توافق از سوی ترامپ
ترامپ: به یک توافق بزرگ با ایران دست یافته‌ایم
نقش کلیدی قطر در کاهش اختلافات ایران و آمریکا
ایران هنوز هیچ متنی را برای توافق تایید نکرده است
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیاتزا: نتوانستم ذهنیت و نگرش ایده‌آلی ایجاد کنم
فوری: شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک
دومین شکست متوالی ایران در لیگ ملت‌ها؛ بلغارستان هم از سد شاگردان پیاتزا گذشت
برد مکزیکی‌ها در خشن‌ترین افتتاحیه تاریخ جام جهانی؛ ۲ گل و ۳ اخراجی
نسل پساجنگ؛ چرا باید امید را دوباره به کودکان برگرداند؟
توافق ایران و آمریکا قطعی است
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
فوری: واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره توافق
ادعای ترامپ: رهبر ایران توافق را تایید کرده است
تصویری عجیب از دست ترامپ در جلسه دفتر بیضی
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
رایزنی ترامپ و امیر قطر درباره توافق آمریکا و ایران
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
اولین واکنش یک مقام رسمی به خبر توافق از سوی ترامپ
ترامپ: به یک توافق بزرگ با ایران دست یافته‌ایم
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانه‌های اف 35 را زدیم
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mcm
tabnak.ir/005mcm