آمریکا متن پیشنهادی ایران را پذیرفته است

همزمان با عقب‌نشینی تاکتیکی آمریکا از اضافه‌بند‌های جدید به پیش‌نویس توافق، دونالد ترامپ با افزایش لحن تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند روایت «تسلیم ایران در برابر بمباران» را بسازد؛ روایتی که با واقعیت میدانی مذاکرات فاصله دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان با عقب‌نشینی تاکتیکی آمریکا از اضافه‌بند‌های جدید به پیش‌نویس توافق، دونالد ترامپ با افزایش لحن تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی، تلاش می‌کند روایت «تسلیم ایران در برابر بمباران» را بسازد؛ روایتی که با واقعیت میدانی مذاکرات فاصله دارد.

حدود دو هفته پیش متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان تیم‌های مذاکره‌کننده تقریباً نهایی شده بود و تنها منتظر تأیید نهایی در تهران و واشنگتن بود. اما در خلال این بررسی، ترامپ بار دیگر برخلاف توافق مذاکره‌کنندگان آمریکایی که پیش‌نویس ایران را پذیرفته بودند، خواستار اضافه شدن چند جزئیات جدید شد. در واکنش، ایران اعلام کرد که آن متن جدید را بررسی نمی‌کند و عملاً پاسخ آمریکا را نداد.

پس از آن، تنش‌های پراکنده در تنگه هرمز و جنوب ایران و همچنین حمله به ضاحیه عملاً پرونده مذاکره را مسکوت گذاشت.

اما از روز چهارشنبه، تیم قطری با میانجی‌گری وارد میدان شد و خبر از عقب‌نشینی آمریکا از همان اضافه بند‌های جدید داد؛ یعنی بازگشت به همان متن اولیه‌ای که هنوز منتظر تأیید نهایی در ایران بود.

همزمان با این عقب‌نشینی محسوس آمریکا، ترامپ با راه‌اندازی عملیات رسانه‌ای و ادبیات تهدیدی کوشید القا کند ایران زیر فشار بمباران عقب‌نشینی کرده است. اما واقعیت آن است که تا این لحظه، نه تنها ایران پاسخ نهایی نداده، بلکه این آمریکا بوده که به خواسته قبلی خود بازگشته است.

البته بنظر می‌رسد با توجه به اینکه امریکا متن پیشنهادی ایران را پذیرفته است احتمال تایید این متن در مراجع اصلی‌نظام بالا است.