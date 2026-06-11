«نه» قاطع یک کشور منطقه به اسرائیل
سازمان پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد که یکی از کشورهای منطقه به رژیم صهیونیستی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای انجام حملات متجاوزانه علیه ایران را نداده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۴۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان پخش رژیم اشغالگر گزارش داد که یکی از کشورهای منطقه، در جریان تنش اخیر با ایران و حملات هوایی متجاوزانهای که ارتش اسرائیل انجام داد، رژیم صهیونیستی را از استفاده از حریم هوایی خود منع کرده است.
این رسانه افزود که این تصمیم، برای مقامهای اسرائیلی غافلگیرکننده بود؛ چرا که آنها انتظار داشتند همکاری، همانگونه که در دورهای پیشین رخ داده بود، ادامه یابد.
منابعی به این رسانه گفتهاند که این تصمیم در عالیترین سطوح آن کشور اتخاذ شده بود و در اسرائیل بهعنوان پیام سیاسی روشنی تفسیر میشود.
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