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سپاه: آماده پاسخگویی پشیمان‌کننده هستیم

دست بر ماشه آماده پاسخگویی پشیمان‌کننده به هرگونه خطای محاسباتی دشمن هستیم
کد خبر: ۱۳۷۸۵۴۰
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سپاه: آماده پاسخگویی پشیمان‌کننده هستیم



به گزارش تابناک؛ بیانیه جدید س‍پاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت اولین سالگرد تجاوز صهیونیستی- آمریکایی به خاک کشور،  منتشر شد.

متن پیام بدین شرح است:

۲۳ خردادماه، یادآور یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اسلامی است که بر پیشانی آن، شکوه دفاع مقدس دوم، در برابر دشمنان متوهمی که جنگی همه جانبه را با هدف تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی، شکست اراده ملت، فروپاشی نظام و تجزیه میهن اسلامی به این سرزمین تحمیل کردند، نقش بسته است.

دشمن صهیونی امریکایی گمان میکرد با بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، اقتصادی و جنگ شناختی خواهد توانست ملت بزرگ ایران را از مسیر عزت، استقلال و پیشرفت بازدارد؛اما آنچه در صحنه واقعیت رقم خورد، شکست سنگین محاسبات راهبردی جبهه آمریکایی صهیونی و ثبت حماسه‌ای ماندگار در تاریخ مقاومت ملت ایران بود.

در این نبرد سرنوشت‌ساز،خون پاک فرزندان رشید وطن و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی، بویژه فرماندهان بزرگ و پرافتخار جبهه مقاومت و عزت ملی مظلومانه بر زمین ریخت؛ اما نام، یاد و نقشهای حماسه ساز آنان بویژه سرداران شهیدان سپهبد رشید، سپهبد پاسدار باقری، سپهبد پاسدار سلامی، سپهبد پاسدار شادمانی، سرلشکر پاسدار حاجی‌زاده همراه با دیگر فرماندهان، رزمندگان، دانشمندان و مردان و زنان کودکانی که جان خویش را در راه عزت و امنیت کشور فدا کردند،برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار و جاودانه گردید.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حالی آغاز شد که دشمنان ملت ایران با اتکاء به برآوردهای نادرست و خطاهای فاحش محاسباتی، تصور میکردند با وارد آوردن ضربات اولیه، و هدف قرار دادن عالی‌ترین سطوح فرماندهی نیروهای مسلح کشور در تجاوز سنگین نظامی و تروریستی قادر خواهند بود ساختار بازدارندگی جمهوری اسلامی را متلاشی و معادلات منطقه‌ای را برای دستیابی به اهداف شوم و اهریمنی به سود خود تغییر دهند؛ اما اقدام مدبرانه،حکیمانه و شجاعانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) در انتصاب فوری فرماندهان جایگزین و تضمین تداوم زنجیره فرماندهی نیروهای مسلح و سپس پاسخ قاطع، هوشمندانه و کوبنده جمهوری اسلامی ایران در قالب عملیات بزرگ و تاریخی «وعده صادق ۳» تمامی این توهمات را در هم شکست.وعده صادق ۳ صرفاً یک عملیات نظامی نبود،بلکه نمایش اراده یک ملت،تجلی اقتدار یک تمدن و نماد شکست‌ناپذیری ایران اسلامی در برابر جبهه متحد استکبار و صهیونیسم جهانی بود.این عملیات راهبردی که در چندین موج متوالی و با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ظرفیت‌های موشکی، پهپادی،اطلاعاتی،سایبری و عملیاتی کشور اجرا شد،توانست عمق آسیب‌پذیری دشمن را آشکار ساخته و معادلات امنیتی منطقه را به نفع جمهوری اسلامی ایران دگرگون سازد.

در سایه این عملیات غرورآفرین،هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و حامیان فرامنطقه‌ای آن به ویژه رژیم تروریستی ایالات متحده آمریکا،در برابر دیدگان جهانیان فرو ریخت و ملت ایران بار دیگر شاهد تجلی قدرت بازدارندگی بومی و توان پاسخگویی قاطع فرزندان سلحشور خود در نیروهای مسلح بود.از مهمترین پیامدها و دستاوردهای راهبردی این عملیات اقتدار آفرین می‌توان به ناکامی دشمن در تحقق اهداف اعلامی، تغییر موازنه بازدارندگی به سود جمهوری اسلامی ایران،ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، تثبیت اعتبار قدرت دفاعی ایران و شکل‌گیری موجی گسترده از غرور، عزت،انسجام و اتحاد ملی در میان آحاد ملت ایران اشاره کرد. 

در این شرایط و موسم خطیر، با صراحت تأکید می‌کنیم:امروز جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند دفاع مقدس و نبرد تاریخی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه،در جایگاهی مقتدرتر و آماده‌تر و توانمندی‌های بازدارنده‌تر از گذشته قرار دارد و با اشراف کامل بر تحرکات جبهه خصم، دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قاطع، فوری، دردآور و پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید، تجاوز، تعرض یا خطای محاسباتی احتمالی دشمن هستند.

در سالروز آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند امام کبیر و امام شهید و خیل عظیم شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اقتدار ایران اسلامی، بار دیگر با رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بیعت کرده و همصدا با آحاد ملت شریف و قهرمان ایران، اعلام می‌داریم ؛ همانند گذشته، با اتکال به خداوند متعال، حفظ وحدت ملی و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سرشار بومی و ایرانی، مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و قدرت افزایی بازدارنده را با صلابت ادامه خواهیم داد.

ایران اسلامی امروز با تکیه بر ایمان، مقاومت، دانش، قدرت و اراده ملی، به الگویی از ایستادگی و شکست‌ناپذیری در برابر نظام سلطه تبدیل شده است؛ و این حقیقتی است که دشمنان ایران ناگزیر از پذیرش آن خواهند بود.

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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجاوز صهیونیستی آمریکایی دشمنان قدرت بازدارندگی
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