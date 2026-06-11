اینفوتابناک/ چرا باید آمریکا از منطقه اخراج شود؟
دسترسی آمریکا به پایگاه های نظامی خارجی، یکی از مهمترین عوامل حفظ توان مداخله نظامی این کشور در خاورمیانه است. قطع این دسترسی، توان واشنگتن برای هر اقدامی محدود میکند.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۳۸| |
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به گزارش تابناک؛ دسترسی آمریکا به پایگاه های نظامی خارجی، یکی از مهمترین عوامل حفظ توان مداخله نظامی این کشور در خاورمیانه است. قطع این دسترسی، توان واشنگتن برای هر اقدامی محدود میکند.
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