جزئیات جدید از هدف ترامپ با اعلام ادعای تصرف خارک

به گزارش تابناک؛ آکسیوس نوشت: حمله به زیرساخت‌های نفتی خارک، بازارهای انرژی جهانی، به‌ویژه چین (خریدار اصلی نفت ایران) را دچار تلاطم خواهد کرد.



تصرف این جزیره همچنین می‌تواند حملات تلافی‌جویانه ایران علیه تأسیسات نفتی و خطوط لوله در کشورهای حوزه خلیج فارس را به دنبال داشته باشد.



با توجه به نزدیکی جزیره به سرزمین اصلی ایران، پیاده‌سازی نیروهای آمریکایی در آنجا، ارتش آمریکا را در برابر موشک‌ها و پهپادها آسیب‌پذیر می‌کند.



در ماه مارس، یک مقام آمریکایی به مارک کاپوتو و باراک راوید از آکسیوس گفت: «ریسک‌های بزرگی وجود دارد. پاداش‌های بزرگی هم وجود دارد.»