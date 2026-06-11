به گزارش تابناک به نقل از فاکس‌نیوز: مقامات دستور «پناه در محل» برای بخش‌هایی از پنتاگون صادر کرده‌اند



این هشدار زمانی صادر می‌شود که نگرانی‌هایی از نشت عامدانه یا غیرعمدی مواد شیمیایی، بیولوژیکی و یا رادیواکتیو وجود داشته باشد.



پنتاگون تأکید کرد که این یک دستور احتیاطی بوده و تاکنون وجود مواد خطرناک تأیید نشده است.