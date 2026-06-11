صدور دستور «پناه در محل» برای بخشهایی از پنتاگون
فاکسنیوز: مقامات دستور «پناه در محل» برای بخشهایی از پنتاگون صادر کردهاند
کد خبر: ۱۳۷۸۵۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فاکسنیوز: مقامات دستور «پناه در محل» برای بخشهایی از پنتاگون صادر کردهاند
این هشدار زمانی صادر میشود که نگرانیهایی از نشت عامدانه یا غیرعمدی مواد شیمیایی، بیولوژیکی و یا رادیواکتیو وجود داشته باشد.
پنتاگون تأکید کرد که این یک دستور احتیاطی بوده و تاکنون وجود مواد خطرناک تأیید نشده است.
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