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کد خبر: ۱۳۷۸۵۱۶
بازدید: ۱۳۰۶

عکس: کارگران هندی در حال آموزش ربات‌های جایگزین

کارگران هندی با ثبت و انتقال جزئیات فعالیت‌های روزمره خود به سامانه‌های هوش مصنوعی، به آموزش ربات‌هایی کمک می‌کنند که هدف از توسعه آن‌ها انجام همان وظایف انسانی و کاهش وابستگی به نیروی کار در آینده است.

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برچسب‌ها:
کارگر کارگران هندی هوش مصنوعی عکس بین الملل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.