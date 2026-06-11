عکس: کارگران هندی در حال آموزش ربات‌های جایگزین

کارگران هندی با ثبت و انتقال جزئیات فعالیت‌های روزمره خود به سامانه‌های هوش مصنوعی، به آموزش ربات‌هایی کمک می‌کنند که هدف از توسعه آن‌ها انجام همان وظایف انسانی و کاهش وابستگی به نیروی کار در آینده است.