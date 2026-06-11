در حالی که آمریکا تاکنون حاضر به اعلام حجم خسارات وارده به پایگاه‌ها و تأسیساتش در منطقه نشده است، وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دزدیدن اموال بلوکه‌شده ایران برای جبران این خسارات سخن گفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت روز پنجشنبه مدعی شد که واشنگتن خسارات ناشی از پاسخ موشکی ایران به آمریکا و متحدانش را از محل پول‌های بلوکه شده ایران جبران می‌کند.

وی در این باره مدعی شد: «ایران بازی حاصل‌جمع صفری که در پیش گرفته را خواهد باخت. هر خسارتی که ایران به متحدان ما در خلیج فارس وارد کند، از محل وجوهی که از حساب‌های ایران برداشت می‌شود، جبران خواهد شد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: «هر عوارضی که به نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس پرداخت شود، با برداشت وجوه از حساب‌های آنها خنثی می‌گردد. هر حمله‌ای که ایران انجام دهد، تنها پیامد‌های اقتصادی و مالی متوجه آن را عمیق‌تر خواهد کرد.»

این در حالی است که واشنگتن تاکنون حاضر به اعتراف به حجم خسارات وارده به تأسیسات خود نشده است.

آمریکا پس از شکست در دستیابی به اهداف خود در جنگ و در مذاکرات، اکنون سطح تهدیدات لفظی علیه ایران را افزایش داده است. رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ نیز در روز‌های اخیر بار دیگر از حمله به تأسیسات زیرساختی ایران و حتی اشغال جزیره خارک سخن گفته است.