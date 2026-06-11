صیادان هرمزگانی از تردد در تنگۀ هرمز خودداری کنند
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادان استان هرمزگان: تمامی شناورها و فعالان حوزۀ صیادی موظفاند با رعایت کامل دستورالعملهای ابلاغی، عملیات صیادی خود را تنها در آبهای سرزمینی و محدودۀ ۱۲ مایلی ساحل انجام دهند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۸۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادان استان هرمزگان اعلام کرد: تمامی شناورها و فعالان حوزۀ صیادی موظفاند با رعایت کامل دستورالعملهای ابلاغی، عملیات صیادی خود را تنها در آبهای سرزمینی و محدودۀ ۱۲ مایلی ساحل انجام دهند.
هرگونه تردد، فعالیت و حضور شناورها در محدودۀ تنگه هرمز اکیداً ممنوع اعلام شده و صیادان موظف هستند تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن و تردد در اطراف این منطقه خودداری کنند.
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