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خواسته نهایی پاکستان از ایران و آمریکا

در حالی که رسانه‌های آمریکایی امروز پنجشنبه درباره احتمال جنایت جنگی آمریکا در ایران گزارش دادند، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان طاهر اندرابی خواستار پایبندی طرف‌ها به آتش‌بس شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۷۸
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خواسته نهایی پاکستان از ایران و آمریکا

اندرابی از همه طرف‌ها خواست «تا به تفاهم حاصل شده در مورد آتش‌بس پایبند باشند و به خصومت‌ها پایان دهند تا فضای گفت‌و‌گو و دیپلماسی گسترش یابد.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان که کشورش میانجی مذاکرات امریکا و ایران است،  درباره دومین شب متوالی تبادل آتش‌ بین دو طرف گفت که «عمیقا نگران» تشدید تنش‌ها است.

او گفت که وزیر کشور پاکستان محسن نقوی در تلاش برای تحکیم آتش‌بس،  همین هفته در «جلسات مهمی با رهبران ایران» در تهران شرکت کرده بود.

اندرابی در ادامه سخنان خود از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان در قبال لبنان حرف زد و گفت اسرائیل و لبنان اوایل همین ماه پس از «حمایت قوی پاکستان» توافق کردند که توافق آتش‌بس را تمدید کنند. وی افزود که فرمانده ارتش لبنان ژنرال رودولف هیکل، اخیرا از پاکستان بازدید کرد.

سخنکوی وزارت خارجه پاکستان افزود: «ما در حال انجام تعامل دیپلماتیک سازنده‌ای در حمایت از کاهش تنش، آتش‌بس و پیگیری گسترده‌تر ثبات در منطقه بوده‌ایم.»
 

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