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تغییر ناگهانی لباس هائیتی در جام جهانی!

در فاصله کوتاه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا با صدور دستوری جنجالی، استفاده از پیراهن اول تیم ملی هائیتی را به دلیل آنچه «نماد‌های سیاسی» در طرح این لباس خوانده شده، ممنوع کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۶۰
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تغییر ناگهانی لباس هائیتی در جام جهانی!

در حالی که تب و تاب جام جهانی ۲۰۲۶ هر لحظه بالاتر می‌رود، حواشی عجیب و غریب نیز گریبان‌گیر تیم‌های شرکت‌کننده شده است. در جدیدترین مورد، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) طی یک درخواست رسمی، استفاده از پیراهن اول تیم ملی هائیتی، تیم ملی نازون، مهاجم استقلال را در این مسابقات را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ جنجال زمانی آغاز شد که ناظران فیفا در بررسی کیت این تیم، طرحی را مشاهده کردند که به نظر می‌رسید پیام‌های سیاسی داشته باشد. در این طرح، پرچمی به رنگ‌های آبی و قرمز توسط فردی حمل می‌شود که در پس‌زمینه آن، تصاویری تداعی‌کننده یک «قیام» دیده می‌شود. فیفا با استناد به قوانین خود مبنی بر ممنوعیت استفاده از نمادهای سیاسی، خواستار تغییر فوری این طرح شده است.

تغییر ناگهانی لباس هائیتی در جام جهانی!

در مقابل، فدراسیون فوتبال هائیتی و شرکت تولیدکننده این لباس، برند کلمبیایی «سائتا»، هرگونه قصد سیاسی را رد کرده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که این طرح تنها ادای احترامی هنری به اولین پرچم هائیتی به عنوان یک کشور آزاد و تصویری نمادین از «نبرد ورتیه» در سال ۱۸۰۳ است.

با این وجود، با تداوم اصرار فیفا بر موضع خود، هائیتی ناچار است برای حضور در میدان‌های جام جهانی، تغییرات مدنظر نهاد حاکم بر فوتبال جهان را در کیت خود اعمال کند؛ اتفاقی که بار دیگر بحث‌ها بر سر مرز میان «هویت تاریخی-فرهنگی» و «شعار سیاسی» در فوتبال را داغ کرده است.


تغییر ناگهانی لباس هائیتی در جام جهانی! 

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