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اسرائیل از ایران به فیفا شکایت کرد

اعتراض اسرائیل پس از آن صورت می‌گیرد که بازیکنان تیم ملی ایران در ورود به مکزیک برای شرکت در مسابقات جام جهانی، سنجاق‌سینه‌های طلایی‌رنگی را «به یاد قربانیان حمله موشکی آمریکا» به مدرسه ابتدایی در میناب و شهادت بیش از ۱۸۰ کودک روی کت‌های خود نصب کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۵۸
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اسرائیل از ایران به فیفا شکایت کرد

اسرائیل به حضور تیم ملی ایران با سنجاق سینه هایی در یادبود کودکان میناب در بازی های جام جهانی اعتراض و شکایت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، روزنامه عبری اسرائیل هیوم در گزارشی با اعلام این خبر نوشت:  سیمون دیویدسون، نایب‌رئیس کنست اسرائیل و رئیس کمیته فرعی ورزش، در پیامی رسمی به اینفانتینو، رئیس فیفا، به حضور بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با سنجاق‌سینه‌هایی با پیام‌های سیاسی، اعتراض کرده است.

این روزنامه مدعی شد که او در نامه خود نسبت به «ورود روایت‌های سیاسی به مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان» ابراز نگرانی کرد.

پیش از این فیفا گفته بود بازیکنان تیم ملی ایران در بازی با مصر باید سنجاق های رنگین کمانی مربوط به همجنس گرایان را به سینه بزنند که با اعتراض شدید فدراسیون ایران مواجه شد.

اسرائیل هیوم در ادامه گزارش خود می نویسد: اعتراض اسرائیل پس از آن صورت می گیرد که بازیکنان تیم ملی ایران در ورود به مکزیک برای شرکت در مسابقات جام جهانی، سنجاق‌سینه‌های طلایی‌رنگی را  «به یاد قربانیان حمله موشکی آمریکا» به مدرسه ابتدایی در میناب و شهادت بیش از 180 کودک روی کت‌های خود نصب کردند.

 روی این سنجاق‌ها عبارت «#۱۶۸» نقش بسته که نشان‌دهنده تعداد کشته‌شدگان حمله آمریکا به مدرسه ای در شهر میناب است.

رئیس کمیته فرعی ورزش اسرائیل در نامه خود به رئیس فیفا مدعی شد که «گزارش‌های اخیر درباره نمایش علنی نمادها و پیام‌های مربوط به وقایع سیاسی از سوی تیم ملی ایران، این نگرانی را ایجاد می‌کند که روایت‌های سیاسی به مهم‌ترین رقابت ورزشی جهان تزریق شود.»

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اسرائیل فیفا رژیم صهیونیستی اسرائیل هیوم شکایت مدرسه میناب تیم ملی ایران مکزیک سنجاق سینه
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