ایتالیا ایران را به تحریم بیشتر تهدید کرد
جورجیا ملونی نخستوزیر ایتالیا هشدار داد در صورتی که بحران خاورمیانه پایان نیابد، اتحادیه اروپا باید برای اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه ایران آماده باشد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ملونی در سخنرانی خود در پارلمان ایتالیا مدعی شد، «اگر تهران به ادامه این مسیر اشتباه اصرار ورزد، اتحادیه اروپا باید آماده افزایش فشار از طریق اقدامات و تحریمهای هدفمند جدید باشد.»
وی همچنین از اظهارات ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل درباره ایتالیا انتقاد کرد و آن را «برای ایتالیا غیرقابل قبول و برای اسرائیل نیز دور از شأن» توصیف کرد.
بنگویر پیشتر، پس از آنکه مطلع شده بود دادستانی رم درباره رفتار او با فعالان «ناوگان همبستگی جهانی برای غزه» تحقیقاتی را آغاز کرده است، ایتالیا را به تمسخر گرفته بود.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «سرزمین چکمه به سرزمین دمپایی لاانگشتی تبدیل شده است.»
اظهارات نخستوزیر ایتالیا در حالی مطرح میشود که تنشها در خاورمیانه همچنان ادامه دارد و کشورهای اروپایی درباره نحوه مواجهه با تحولات منطقه در حال رایزنی هستند.