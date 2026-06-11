قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت پایینترین سطح از ۲۱ نوامبر در معاملات ابتدایی روز جاری با ۴۰۲۲ دلار و ۹ سنت، در ادامه با ۰.۱ درصد افزایش، در ۴۰۷۷ دلار و ۳۹ سنت ایستاد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۸ درصد کاهش، به ۴۰۹۸ دلار و ۹۰ سنت رسید.
مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد در موسسه «استون ایکس»، گفت: روند نزولی بر بازار طلا حاکم شده و معاملهگران در حال حاضر به دنبال کاهش ریسک موقعیتهایشان هستند. با این حال، در شرایطی که قیمتها بهسرعت به سمت سطح ۴۰۰۰ دلار حرکت میکنند، این محدوده یک سطح حمایتی مهم به شمار میرود که میتواند معاملهگران را به سودگیری از معاملات ترغیب کند یا خریداران آسیبدیدهای را که تاکنون در حاشیه بازار ماندهاند، دوباره به میدان بازگرداند.
مت سیمپسون، اظهار کرد: شاخص دلار آمریکا پس از گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) روز چهارشنبه نتوانست افزایش چندانی داشته باشد و اگر اتفاق غیرمنتظرهای در شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) رخ دهد، طلا میتواند در کوتاهمدت شاهد یک جهش فنی باشد.
دادهها نشان داد که تورم مصرفکننده آمریکا در ماه مه با سریعترین سرعت خود در سه سال گذشته افزایش یافت که ناشی از افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران است.
بازارها اکنون منتظر دادههای شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه مه هستند که قرار است در روز جاری منتشر شود تا موضع سیاست پولی آینده بانک مرکزی آمریکا را ارزیابی کنند.
در حالی که طلا به طور سنتی یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده میشود، نرخ بهره بالا بر جذابیت آن به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر میگذارد.
بر اساس گزارش رویترز، طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، بازارها اکنون احتمال افزایش بیش ۷۰ درصدی نرخ بهره آمریکا تا ماه دسامبر را پیشبینی میکنند.
قیمت نفت در معاملات روز جاری بیش از ۲ دلار افزایش یافت و این افزایش، خطرات تورمی را تشدید میکند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۶۴ سنت رسید. هر اونس پلاتین بدون تغییر ماند و در ۱۶۶۳ دلار و ۸۰ سنت ایستاد و هر اونس پالادیوم با ۲.۳ درصد افزایش، به ۱۲۴۱ دلار و ۷۷ سنت رسید.