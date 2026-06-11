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درخواست فوری ترامپ برای بودجه پنتاگون

ترامپ به قانونگذاران دستور داد تا تزریق عظیم پول به پنتاگون را سرعت ببخشند و اصلاحات انتخاباتی را که هفته‌هاست در سنا متوقف شده، به تصویب برسانند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۴۱
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درخواست فوری ترامپ برای بودجه پنتاگون

ترامپ در یک پست در تروث سوشال درخواست خود برای تصویب این لایحه را که قرار است تحت قوانین آشتی بودجه تصویب شود و می‌تواند از مانع تراشی دموکرات‌های سنا جلوگیری کند، به تفصیل شرح داد و از حزب جمهوری‌خواه خواست تا "فوراً" اقدام کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ که به دلیل تجاوز به ایران، ارتش آمریکا را با هزینه‌های هنگفت مواجه کرده است، نوشت: "نه بازی، نه تأخیر و نه مصالحه ضعیف!" "این کار را هر چه سریع‌تر انجام دهید."

او خواستار تصویب این بودجه از طریق «قانون مصالحه» شد تا این‌گونه بتواند مخالفت دموکرات‌ها را دور بزند.

تقریبا تمامی دموکرات‌ها با ارائه بودجه بیشتر آن‌هم به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار به ارتش آمریکا مخالف هستند.

این قانون، سومین تلاش جمهوری‌خواهان برای تصویب لایحه آشتی در این کنگره خواهد بود، پس از «لایحه بزرگ و زیبا» با محوریت کاهش مالیات در سال گذشته و تزریق ۷۰ میلیارد دلار بودجه اجرایی مهاجرت که ترامپ صبح چهارشنبه امضا کرد.

اکنون ترامپ علاوه بر درخواست دولتش برای سال مالی ۲۰۲۷ که در انتظار تصویب است و همچنین تصویب قانون متوقف شده «نجات آمریکا»، درخواست ۳۵۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی جدید دارد.

دو سناتور ارشد سنا، سناتور سوزان کالینز  و سناتور میچ مک‌کانل هر دو در جلسه استماع این هفته در مورد بودجه دفاعی دولت اظهار داشتند که یک لایحه دیگر از خط حزبی، رویایی واهی است.

قانون «نجات آمریکا» بارها از حمایت لازم برای تصویب در سنا برخوردار نبوده است و تصور می‌شود که بخش بسیار کمی از این قانون با قوانین سختگیرانه مالی حاکم بر روند آشتی مطابقت داشته باشد.
 

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