سردار شکارچی: برگهای خود را رو خواهیم کرد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با رد ادعاها درباره نابودی تجهیزات دفاعی ایران، از آمادگی کامل نیروهای مسلح و واردکردن خسارات فراوان به دشمن آمریکایی خبر داد و گفت: قدرت امروز ما به مراتب از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر است.
به گزارش تابناک به نقل از میزان، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در تشریح آخرین وضعیت توان رزمی نیروهای مسلح، با تأکید بر اقتدار نظامی ایران اظهار داشت: الحمدلله امروز از نظر نظامی و توان دفاعی، قدرتمندتر از روزهای آغازین جنگی هستیم که بر ما تحمیل شد.
سردار شکارچی در واکنش به ادعاهای دشمن درباره انهدام سامانههای پدافندی و کاهش توان دفاعی ایران گفت: توجه خود را معطوف به ادعاهای دشمن نکنید؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، واقعیت میدان نبرد است. دشمن شعارهایی میداده که ایران خسارتهایی دیده است، اما در مقابل، ما خسارتهای بسیار بیشتر و گستردهتری به آمریکاییها وارد کردهایم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به تقویت مستمر توان دفاعی کشور در بحبوحه تهدیدات عنوان کرد: ما حتی در هنگامه جنگ تحمیلی نیز دست خود را پُر میکنیم؛ موضوعی که در جنگ تحمیلی سوم، آن را به اثبات رساندیم و نشان دادیم که قدرت امروز ما به مراتب از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر است.