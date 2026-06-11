حمایت روسیه از ایران در مقابل آمریکا و اسرائیل
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو بطور اصولی از تقویت امنیت اسرائیل حمایت میکند، ولی شیوهها و ابزارهای دستیابی به این هدف، سئوالات بسیار جدی را برانگیخته است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این دیپلمات روس همچنین تأکید کرد کسانی که قصد دارند ایران را «به عصر حجر بازگردانند» یا حزبالله و جنبش حماس را نابود کنند، در واقع کمکی به برقراری صلح و ایجاد ثبات در منطقه نمیکنند.
نبنزیا در جریان سخنرانی خود در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره موضوع پیشبرد صلح در خاورمیانه گفت: «روسیه بطور اصولی و همچون گذشته بطور کلی از ایده تقویت امنیت اسرائیل حمایت میکند، چرا که تحقق این هدف میتواند تضمینی برای تقویت ثبات و صلح در سراسر منطقه خواهد بود. ولی پرسش اصلی درباره ابزارهایی است که برای دستیابی به این هدف به کار گرفته میشوند، ابزارهایی که همیشه نمیتوانند هدف را توجیه کنند. کسانی که برای تحقق این هدف حاضرند موجودیت دولت فلسطین یا ثبات در ایران را قربانی کنند، چه نوع ثباتی میتوانند ارائه دهند؟ چنین ثباتی، ثباتی کاذب خواهد بود که در دل خود بذر درگیریهای نهفته و بحرانهای انفجاری آینده را حمل میکند.»
رئیس نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود: «کسانی که در پی بازگرداندن ایران به عصر حجر یا نابودی حزبالله و حماس هستند، صلح را به شکوفایی و ثبات نزدیکتر نمیکنند. برعکس، آنها تنها به تعمیق شکافها و اختلافات موجود دامن میزنند.»
تأکید روسیه بر ضرورت حلوفصل دیپلماتیک مناقشه پیرامون ایران
واسیلی نبنزیا بار دیگر تأکید کرد که طرف روسی از شورای امنیت سازمان ملل میخواهد تلاشهای خود را بر حلوفصل دیپلماتیک وضعیت پیرامون ایران متمرکز کند. وی گفت: «از همه اعضای شورا و رئیس آن میخواهیم از دامن زدن به تنشها دست بردارند و تلاشهای خود را بر کمک به حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله ایران متمرکز کنند، روندی که اکنون هم شماری از کشورهای دارای رویکرد سازنده، از جمله همکاران پاکستانی ما، در آن مشارکت دارند.»
این دیپلمات یادآور شد که روسیه نیز همچون گذشته آمادگی دارد همهجانبه از این تلاشها حمایت کرده و برای پیشبرد روند حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک پیرامون ایران، مساعدت لازم را ارائه دهد.
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