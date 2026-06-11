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کد خبر: ۱۳۷۸۴۲۴
بازدید: ۱۹۳۳

عکس: ورزشگاه‌های جام جهانی برای میزبانی مسابقات آماده می‌شوند

با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌ها، ورزشگاه‌های جام جهانی در حال آماده شدن برای برگزاری مسابقات هستند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.