عکس: پنجرهای به گذشته؛ نبرد ششروزه اعراب و اسرائیل
نبرد ششروزه اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷، یکی از سرنوشتسازترین رخدادهای تاریخ معاصر خاورمیانه بود. این جنگ که با حمله غافلگیرانه اسرائیل آغاز شد، به اشغال بخشهای وسیعی از سرزمینهای عربی انجامید و در عین حال، درسهای مهمی درباره ضرورت هوشیاری، وحدت و همبستگی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک بر جای گذاشت.
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برچسبها:اعراب رژیم صهیونیستی نبرد عکس تاریخی
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