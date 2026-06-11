عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ نبرد شش‌روزه اعراب و اسرائیل

نبرد شش‌روزه اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷، یکی از سرنوشت‌سازترین رخدادهای تاریخ معاصر خاورمیانه بود. این جنگ که با حمله غافلگیرانه اسرائیل آغاز شد، به اشغال بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های عربی انجامید و در عین حال، درس‌های مهمی درباره ضرورت هوشیاری، وحدت و همبستگی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات مشترک بر جای گذاشت.