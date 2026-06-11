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محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی منهدم شد

۱۲ فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F35، F15، F16 آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگنده‌ها را منهدم کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۹
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1780 بازدید
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۳

محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی منهدم شد

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«مردم مومن و قهرمان ایران که با بیش از صد روز ایستادگی در میدان حماسه آفرینی و نصاب جدیدی از بصیرت و مقاومت را به نمایش گذاشتید؛

به دنبال افتخار آفرینی های سحرگاه رزمندگان اسلام در سرکوب دشمن متجاوز آمریکایی با توکل به خدای متعال، فرزندان دلیر شما در نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به حملات موشکی ارتش کودک‌کش امریکا به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا برای تنبیه متجاوز، صبح امروز با ۱۲ فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F35، F15، F16 آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگنده‌ها را منهدم کردند. عملیات رزمندگان اسلام تا زمان ادامه شرارت‌های دشمن ادامه دارد.

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
9
پاسخ
بزنید بدون توقف این حرومزاده هارو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
6
پاسخ
آفرین محکم تر بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
4
پاسخ
خدا را هزاران مرتبه شکر.
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