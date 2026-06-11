ادعای ترامپ درباره توقف حمله به ایران
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد که تجاوزات نظامی به ایران و نقض آتشبس به زودی متوقف خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» برای توجیه عقبنشینی خود ادعا کرد: «مقامات ارشد ایرانی امشب مستقیماً در اتاق عملیات با من تماس گرفتند و از من خواستند که بمباران کشورشان را متوقف کنم».
وی با ادعای اینکه جنگندههای آمریکایی بر فراز ایران پرواز میکنند، مدعی شد: «من به ایرانیها اطلاع دادم که بمباران فعلی به زودی پایان خواهد یافت».
رئیس جمهور آمریکا همچنین برای نجات دادن صهیونیستها از هرگونه عملیات انتقامی ایران، مدعی شد: «اسرائیلیها در این حملات [آمریکا به] ایران نقشی ندارند».
فاکسنیوز به نقل از ادعاهای ترامپ افزود: «نیروهای آمریکایی ۴۹ موشک تاماهاک شلیک کردند که به اهدافی در عمق خاک ایران اصابت کرده و هماکنون در حال نابودی سیستمهای راداری و پدافند هوایی در جنوب غربی کشور هستند».
وی سپس برای بازگرداندن آبروی رفته خود، تهدید کرد: «اگر ایرانیها از امضای توافق پیشنهادی خودداری کنند، فردا شب دوباره آنها را بمباران خواهیم کرد».
در حالی که رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده بود آتشبس با ایران نقض نشده، این بار گفت: «آتشبس با ایران، نقضشدهترین آتشبس در تاریخ جهان بود».