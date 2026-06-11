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ادعای ترامپ درباره توقف حمله به ایران

رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد که تجاوزات نظامی به ایران و نقض آتش‌بس به زودی متوقف خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۱
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5903 بازدید
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ادعای ترامپ درباره توقف حمله به ایران

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد که تجاوزات نظامی به ایران و نقض آتش‌بس به زودی متوقف خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» برای توجیه عقب‌نشینی خود ادعا کرد: «مقامات ارشد ایرانی امشب مستقیماً در اتاق عملیات با من تماس گرفتند و از من خواستند که بمباران کشورشان را متوقف کنم».

وی با ادعای اینکه جنگنده‌های آمریکایی بر فراز ایران پرواز می‌کنند، مدعی شد: «من به ایرانی‌ها اطلاع دادم که بمباران فعلی به زودی پایان خواهد یافت».

رئیس جمهور آمریکا همچنین برای نجات دادن صهیونیست‌ها از هرگونه عملیات انتقامی ایران، مدعی شد: «اسرائیلی‌ها در این حملات [آمریکا به] ایران نقشی ندارند».

فاکس‌نیوز به نقل از ادعاهای ترامپ افزود: «نیروهای آمریکایی ۴۹ موشک تاماهاک شلیک کردند که به اهدافی در عمق خاک ایران اصابت کرده و هم‌اکنون در حال نابودی سیستم‌های راداری و پدافند هوایی در جنوب غربی کشور هستند».

وی سپس برای بازگرداندن آبروی رفته خود، تهدید کرد: «اگر ایرانی‌ها از امضای توافق پیشنهادی خودداری کنند، فردا شب دوباره آنها را بمباران خواهیم کرد».

در حالی که رئیس جمهور آمریکا بارها مدعی شده بود آتش‌بس با ایران نقض نشده، این بار گفت: «آتش‌بس با ایران، نقض‌شده‌ترین آتش‌بس در تاریخ جهان بود».

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
12
6
پاسخ
می بینید سگ زرد می خواهد نشان دهد که کنترل روند جنگ در دست اوست و ایران را ضعیف و ملتمس نشان دهد و برای پاسخ به این یاوه گویی باید چند تا از سوخت رسانهای در اسرائیل را هدف قرار داد و با تکذیب و بیانیه و شفاهی نمیتوان اثر حرف هایش را از بین برد و فقط از طریق عملی و با ضربه زدن می توان دروغگویی های او را برملا کردو نشان دادکه کنترل اوضاع دست ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
13
7
پاسخ
اسراییلو با خاک یکی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
5
پاسخ
این ترامپ حرام زاده دیگه یاد گرفته هر شب حمله می کنه و میگه تا توافق امضا نکنید همینه ایران باید از نیروهای آمریکایی تلفات بگیره او هم زیاد حداقل اندازه دانش آموزان شهید پر پر شده اون موقع است مثل سگ می ترسه کوتاه میاد وگرنه دوتا سامانه هم بزنیم براشون مهم نیست صدها هواپیما جنگی و موشکی دارند
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