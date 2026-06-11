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حکم نهایی 4 ورزشکار ایرانی در کره صادر شد

حکم دو دوومیدانی‌کار ایران که در پرونده اتهام تجاوز به دختر کره‌ای در این کشور زندانی شده‌اند، تایید شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۰
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4663 بازدید
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۴
حکم نهایی 4 ورزشکار ایرانی در کره صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۲۵ آذر بود که پس از ۶ ماه حکم سه ورزشکار و یک مربی ایران که به اتهام تجاوز به یک دختر کره‌ای در این کشور زندانی بودند، صادر شد. بر اساس این حکم دو نفر از آنها به چهار سال حبس محکوم و دو نفر دیگر تبرئه شدند.

این حکم سپس به دادگاه تجدید نظر رفت که پس از بررسی دوباره، تایید شد.

دادگاه تجدید روز گذشته (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) برگزار شد وبر اساس آن حبس ۴ ساله دو نفر از ورزشکاران تایید شد. دو نفر دیگر هم تبرئه شدند و می‌توانند به کشور برگردند.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
35
پاسخ
اون دو نفر که محکوم شدند اسم ندارند؟
همه افراد ذیربط در ایران هم باید محاکمه شوند !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
23
پاسخ
حدادی خودش پرونده داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
25
پاسخ
چه افتضاحی!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
7
پاسخ
خوبه دعوتشون کنن تیم ملی این دونفرا
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