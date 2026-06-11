حکم نهایی 4 ورزشکار ایرانی در کره صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۲۵ آذر بود که پس از ۶ ماه حکم سه ورزشکار و یک مربی ایران که به اتهام تجاوز به یک دختر کره‌ای در این کشور زندانی بودند، صادر شد. بر اساس این حکم دو نفر از آنها به چهار سال حبس محکوم و دو نفر دیگر تبرئه شدند.

این حکم سپس به دادگاه تجدید نظر رفت که پس از بررسی دوباره، تایید شد.

دادگاه تجدید روز گذشته (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) برگزار شد وبر اساس آن حبس ۴ ساله دو نفر از ورزشکاران تایید شد. دو نفر دیگر هم تبرئه شدند و می‌توانند به کشور برگردند.

