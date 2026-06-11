جزئیات حمله بامدادی آمریکا به کرج و ورامین
سپاه پاسداران نقاط مورد حمله را یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۸۶| |
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روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای از هدف قرار گرفتن مکان هایی در کرج و پیشوای ورامین طی حملات بامداد امروز پنجشنبه آمریکا خبر داد.
به گزارش تابناک، فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه (سنتکام) با انتشار تصاویری تایید کرد که طی تازه ترین موج حملات به ایران در بامداد پنج شنبه، از موشکهای دورپرتاب تاماهاوک استفاده کرده و ترامپ نیز پیش از این شلیک 49 موشک تاماهاک را به ایران را فاش کرده بود.
سپاه پاسداران در اطلاعیه ای که صبح امروز منتشر کرد، نقاط مورد حمله را یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد.
گزارش خطا
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پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
دیشب از تحرکاتشون در منطقه مشخص بود که میخوان حمله کنند. باید طوری آماده باشید که فی الفور پاسخ بدهید. تا میتوانید هواپیماهاشون رو در آشیانه منهدم کنید. اگر واقعا امات در جنگ شرکت داشته، با خاک یکسانش کنید. و دهها مورد دیگر که قبلا بارها گفتم.
آمریکایی ها خوب تو دهنی خوردن بی همه چیزا ماشالله سپاه خوب دل و جیگرشون و کندی
ایران نباید بااین کشورهای عربی خصوصا امارات تعارف داشته باشد باید امارات با خاک یکسان کنه که دیگر کشورهای عربی بر دل نوکر آمریکا حساب دستشون بیاد ما هرچی می خوردیم از این کشورهای عرب نوکر آمریکا هست در ضمن افغانی های مفید خور از کشور باید اخراج کرد جمعیتشون مثل مار پیتون داره می پیچه دور ایران
تنهاراه پیاده کردن ۱۰۰هزاربسیجی درلبنان است وحمله زمینی به اسراییل،بسم ا..
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