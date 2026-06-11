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جزئیات حمله بامدادی آمریکا به کرج و ورامین

سپاه پاسداران نقاط مورد حمله را یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۸۶
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19935 بازدید
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۱۲
جزئیات حمله بامدادی آمریکا به کرج و ورامین

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای از هدف قرار گرفتن مکان هایی در کرج و پیشوای ورامین طی حملات بامداد امروز پنجشنبه آمریکا خبر  داد.

به گزارش تابناک، فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه (سنتکام) با انتشار تصاویری تایید کرد که طی تازه ترین موج حملات به ایران در بامداد پنج شنبه، از موشک‌های دورپرتاب تاماهاوک استفاده کرده و ترامپ نیز پیش از این شلیک 49 موشک تاماهاک را به ایران را فاش کرده بود.

سپاه پاسداران در اطلاعیه ای که صبح امروز منتشر کرد، نقاط مورد حمله را یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
26
پاسخ
الان جنگ لبنان متوقف شد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
چقدر موشک پراندن به ایران عادی شده
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
12
23
پاسخ
حالا هی برید دنبال مذاکره...
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
19
25
پاسخ
دیشب از تحرکاتشون در منطقه مشخص بود که میخوان حمله کنند. باید طوری آماده باشید که فی الفور پاسخ بدهید. تا میتوانید هواپیماهاشون رو در آشیانه منهدم کنید. اگر واقعا امات در جنگ شرکت داشته، با خاک یکسانش کنید. و دهها مورد دیگر که قبلا بارها گفتم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
29
پاسخ
فعلن دست گرمی بود اهداف دقیق دارند و منتظر فرصت هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
20
14
پاسخ
آمریکایی ها خوب تو دهنی خوردن بی همه چیزا ماشالله سپاه خوب دل و جیگرشون و کندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
11
13
پاسخ
ایران نباید بااین کشورهای عربی خصوصا امارات تعارف داشته باشد باید امارات با خاک یکسان کنه که دیگر کشورهای عربی بر دل نوکر آمریکا حساب دستشون بیاد ما هرچی می خوردیم از این کشورهای عرب نوکر آمریکا هست در ضمن افغانی های مفید خور از کشور باید اخراج کرد جمعیتشون مثل مار پیتون داره می پیچه دور ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
15
پاسخ
اتش بس نقض نشد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
8
13
پاسخ
تنهاراه پیاده کردن ۱۰۰هزاربسیجی درلبنان است وحمله زمینی به اسراییل،بسم ا..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
10
پاسخ
تا اتمی نشیم سایه جنگ دور نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
9
پاسخ
مذاکره اثرگذار نیست باید جنگید و بیرونشون کنیم تاکیع باید نه جنگ نه صلح متوهمانه باشه .توهم صلح از خود شکست بدتره یبار برای همیشه بجنگیم و تصمیم نهایی گرفته بشه
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