سپاه پاسداران نقاط مورد حمله را یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد.

جزئیات حمله بامدادی آمریکا به کرج و ورامین

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای از هدف قرار گرفتن مکان هایی در کرج و پیشوای ورامین طی حملات بامداد امروز پنجشنبه آمریکا خبر داد.

به گزارش تابناک، فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه (سنتکام) با انتشار تصاویری تایید کرد که طی تازه ترین موج حملات به ایران در بامداد پنج شنبه، از موشک‌های دورپرتاب تاماهاوک استفاده کرده و ترامپ نیز پیش از این شلیک 49 موشک تاماهاک را به ایران را فاش کرده بود.

سپاه پاسداران در اطلاعیه ای که صبح امروز منتشر کرد، نقاط مورد حمله را یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد.