توضیح مفهوم شهادت توسط سید حسن نصرالله برای روزنامه نگار انگلیسی

ویدیوی تاریخی از توضیح مفهوم «شهادت» برای رابرت فیسک، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی، از زبان شهید سید حسن نصرالله، در ابتدای دهه 1990 را می‌بینید: «مرگ برای ما تمام شدن نیست، بلکه آغاز یک زندگی حقیقی است. بهترین تشبیه برای انسان غرب برای درک این حقیقت، خارج شدن از سونا بعد از خستگی فراوان و عرق ریختن بسیار است. وقتی در به روی او باز می‌شود، نوشیدنی و موسیقی و هوای تازه منتظر اوست. او دیگر توجهی نمی‌کند که چه بر سرش آمده، بلکه به این توجه می‌کند که چه چیزی در انتظارش است.»