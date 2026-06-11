وقایع اتفاقیه
توضیح مفهوم شهادت توسط سید حسن نصرالله برای روزنامه نگار انگلیسی
ویدیوی تاریخی از توضیح مفهوم «شهادت» برای رابرت فیسک، نویسنده و روزنامهنگار انگلیسی، از زبان شهید سید حسن نصرالله، در ابتدای دهه 1990 را میبینید: «مرگ برای ما تمام شدن نیست، بلکه آغاز یک زندگی حقیقی است. بهترین تشبیه برای انسان غرب برای درک این حقیقت، خارج شدن از سونا بعد از خستگی فراوان و عرق ریختن بسیار است. وقتی در به روی او باز میشود، نوشیدنی و موسیقی و هوای تازه منتظر اوست. او دیگر توجهی نمیکند که چه بر سرش آمده، بلکه به این توجه میکند که چه چیزی در انتظارش است.»
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