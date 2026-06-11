به گزارش تابناک، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دقیاقی پیش مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.

هگست مدعی شد حملاتی که امشب علیه ایران انجام می‌شود، آشکار و قدرتمند خواهد بود.

وزیر جنگ آمریکا گفت: سنتکام امشب کار زیادی خواهد داشت؛ چون ترامپ گفته است ما به ایران حمله سنگینی خواهیم کرد.

وی در ادامه گزافه‌گویی‌های خود تأکید کرد: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم