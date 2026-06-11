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وزیر جنگ آمریکا: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم

هگست مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۷۴
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13725 بازدید
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۸

وزیر جنگ آمریکا: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم

به گزارش تابناک، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دقیاقی پیش مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.

هگست مدعی شد حملاتی که امشب علیه ایران انجام می‌شود، آشکار و قدرتمند خواهد بود.

وزیر جنگ آمریکا گفت: سنتکام امشب کار زیادی خواهد داشت؛ چون ترامپ گفته است ما به ایران حمله سنگینی خواهیم کرد.

وی در ادامه گزافه‌گویی‌های خود تأکید کرد: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
6
پاسخ
بعد دوره ات ترورت میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
15
4
پاسخ
از موضع ضعف است. خدای حسین بیدار است
تمدن های ظلم از بین خواهند رفت. این وعده خدا هس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
8
پاسخ
احتمالا تاسیسات هسته ای را خواهند زد
خدا خودش رحم کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
3
7
پاسخ
چنتا کشتی شون رو بزنید. مگه بچه بازیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
3
پاسخ
پس چرا التماس کردید اتش بس بشه چرا چون نیروهات بیاری چرا چون جلوی افزایش قیمت نفت بگیری چرا چون میخاست محاصره کنی چقدر مسئولین ما ساده اند یا نفوذ در کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
3
9
پاسخ
زدن اساسی بزنید. ماماشات توهین به خلق و ایرانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
10
2
پاسخ
پیت هگست
کودن ترین و احمق ترین سرباز ارتش آمریکاست.
خدا را شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
9
4
پاسخ
خفه. شنو
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