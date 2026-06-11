وزیر جنگ آمریکا: تاسیسات مهم ایران را بمباران میکنیم
هگست مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۷۴| |
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به گزارش تابناک، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دقیاقی پیش مدعی شد که حملات امشب موجب تقویت موضع دیپلماتیک و تامین منافع ارتش ایالات متحده خواهد شد.
هگست مدعی شد حملاتی که امشب علیه ایران انجام میشود، آشکار و قدرتمند خواهد بود.
وزیر جنگ آمریکا گفت: سنتکام امشب کار زیادی خواهد داشت؛ چون ترامپ گفته است ما به ایران حمله سنگینی خواهیم کرد.
وی در ادامه گزافهگوییهای خود تأکید کرد: تاسیسات مهم ایران را بمباران میکنیم
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از موضع ضعف است. خدای حسین بیدار است
تمدن های ظلم از بین خواهند رفت. این وعده خدا هس
تمدن های ظلم از بین خواهند رفت. این وعده خدا هس
پس چرا التماس کردید اتش بس بشه چرا چون نیروهات بیاری چرا چون جلوی افزایش قیمت نفت بگیری چرا چون میخاست محاصره کنی چقدر مسئولین ما ساده اند یا نفوذ در کار
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