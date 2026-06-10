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کد خبر:۱۳۷۸۳۷۲
کد خبر:۱۳۷۸۳۷۲
7586 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

ویدیوی احساسی جواد خیابانی پس از خداحافظی از صداوسیما

ویدیوی احساسی جواد خیابانی پس از بازنشستگی و خداحافظی از صداوسیما را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جواد خیابانی ویدیو صداوسیما بازنشستگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
12
13
پاسخ
آخیش ، بالاخره رفت
پرویز
|
Switzerland
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
16
پاسخ
دمت گرم. خدایی خاطرات زیادی باهات داریم. خداوند نگهدارت باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
14
18
پاسخ
ما چقدر صبر داشتیم تا این روز رو ببینیم ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
20
پاسخ
گزارش های فراموش نشدنی جواد خیابانی در بازی ایران-استرالیا و جام جهانی ۹۸ را هرگز از یاد نخواهم برد...خسته نباشید و خدا قوت...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
6
پاسخ
الحمدالله ولی خدا نگهدارت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
9
پاسخ
اقا جواد خاطرات خوبی با هم داشتیم نباید پا روی حق گذاشت تمام خاطرات فوتبالی ما با شما و اقای فردوسی پور و مزدک بوده و بس تا به حال کسی نتونسته جای شما رو بگیره .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
4
پاسخ
آقا جواد !!!!!!!!!!!!!!!!!! خداحافظی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس فردا جام جهانی شروع می شود ! مگه داریم ؟ مگه میشه ؟
من باور نمی کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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