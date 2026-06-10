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ویدیوی احساسی جواد خیابانی پس از خداحافظی از صداوسیما
ویدیوی احساسی جواد خیابانی پس از بازنشستگی و خداحافظی از صداوسیما را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جواد خیابانی ویدیو صداوسیما بازنشستگی
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گزارش های فراموش نشدنی جواد خیابانی در بازی ایران-استرالیا و جام جهانی ۹۸ را هرگز از یاد نخواهم برد...خسته نباشید و خدا قوت...
اقا جواد خاطرات خوبی با هم داشتیم نباید پا روی حق گذاشت تمام خاطرات فوتبالی ما با شما و اقای فردوسی پور و مزدک بوده و بس تا به حال کسی نتونسته جای شما رو بگیره .
آقا جواد !!!!!!!!!!!!!!!!!! خداحافظی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس فردا جام جهانی شروع می شود ! مگه داریم ؟ مگه میشه ؟
من باور نمی کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من باور نمی کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!