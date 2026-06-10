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کد خبر:۱۳۷۸۳۵۹
کد خبر:۱۳۷۸۳۵۹
125833 بازدید
نظرات: ۳۱
نبض خبر

روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند

کارشناس شبکه افق درباره اظهارات صادق زیباکلام با یکی از شبکه‌های تلویزیون انگلیس روی آنتن زنده گفت: «زیباکلام لعنتی بیشترین نفع را از ساختار جمهوری اسلامی برده است ولی به رهبر شهید توهین می‌کند... رهبر شهید ما هنوز دفن نشده است ولی زیباکلام به ایشان اهانت می‌کند و می‌گوید آن که مزاحم همه بود دیگر نیست...» اظهاراتی که با همراهی سید حسین حسینی مجری این برنامه مواجه شد. کل این بخش که پس از آن صادق زیباکلام بازداشت شد را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر صادق زیباکلام شهید آیت الله خامنه ای شبکه افق سید حسین حسینی جنگ رمضان ترور رهبر انقلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۳۵
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
59
229
پاسخ
صداوسیما رو تعطیل کنید
با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
150
83
پاسخ
زشت کلام ۱۰۰۰چهره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
22
103
پاسخ
در دانشگاه ها چه استفاده ای هست؟ بی زحمت توضیح بدین
پاسخ ها
حشمت اسداله پور
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
یک نمونه ساده: گرفتن صندلی مشاوره های مختلف در ارگان های دولتی و وزارتخانه ها که رانت زیادی پشتش هست یا اخذ پروژ ه های مختلف ارگانها و درآمدهای ناشی از اون که ایجا جاش نیست مفصل توضیح بدم!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
23
39
پاسخ
کاش زحمت حفظ کددن این چهار تا اسم رو می کشیدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
134
60
پاسخ
کاش فقط توهین بود رسما دفاع محض از اقدام آمریکا برای ترور رهبری و حمله به ایران بود و بدتر از اون تشویق میکرد همین فرمان ادامه بدید تا ما الیگارشی ها کل کشور بیوفته دست ما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
خدا کنه توبه کردنش حقیقی باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تا جایی که من سخنرانیش رو گوش کردم در مقابل پهلوی و ربع پهلوی از جمهوری اسلامی دفاع کرد! شاید شما از این ناراحت هستید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
71
64
پاسخ
زیباکلام به ما میگه بی سواد خودشون رو قشر با سواد میدونه چطور ممکنه ما بی سوادها جلوی کل دنیا ایستادیم و با تکنولوژی بومی داریم جلوی ارتش های افسانه ای می ایستیم بعد شما با سوادها جز الیگارشی و بخور بخور و گران کردن دلار چه لطفی کردید به این کشور اقتصاد که همیشه دست شماها بود
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
151
56
پاسخ
صادق زیبا کلام باید در دادگاه انقلاب محاکمه بشود وحکمش مفسد فی الارض هستش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
تعریف مفسد فی الارض عوض شده؟ هرکی نظر مخالف با شما داشت میشه مفسد ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
دوست عزیز! با حکمی که تو صادر کردی ، نیازی به محاکمه نیست!
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
46
158
پاسخ
پاکسازی صدا و سیما از اوجب واجبات هست هرچه زودتر هزینه کمتر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
نیازی به پاکسازی نیست... کسی جز خودشان و طرفدارانشان نه نگاه میکنه نه توجه... میان برای خودشان حرف می‌زنند تحلیل می‌کنند و آفرین و مرحبا به هم میگن ... اهمیتی ندارند
مردم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
حقیقت تلخه ؟ داره درست میگه- کشور باید از خائنین وطن فروش پاک بشه نه صداسیما- خوب اینا چرا نمیرن امریکا پیش عموترامپشون؟ چرا می مونن تو ایران؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ما صدا و سیما را می‌بینیم به کوری چشم اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
140
65
پاسخ
زیبا کلام یک خائن وطن فروش بی غیرت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
او یک دگر اندیش است و برچسب زدن خوب نیست ولی در این شرایط کشور کمی باید رعایت می‌کرد و منصفانه تر سخن می گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
16
40
پاسخ
مثلاً در دانشگاه‌ها چه منفعتی ایجاد کردند! ؟ ۲۰۰ ۳۰۰ دلار حقوق به استاد دانشگاه دادن ایجاد منفعت است؟
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