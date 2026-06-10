کارشناس شبکه افق درباره اظهارات صادق زیباکلام با یکی از شبکه‌های تلویزیون انگلیس روی آنتن زنده گفت: «زیباکلام لعنتی بیشترین نفع را از ساختار جمهوری اسلامی برده است ولی به رهبر شهید توهین می‌کند... رهبر شهید ما هنوز دفن نشده است ولی زیباکلام به ایشان اهانت می‌کند و می‌گوید آن که مزاحم همه بود دیگر نیست...» اظهاراتی که با همراهی سید حسین حسینی مجری این برنامه مواجه شد. کل این بخش که پس از آن صادق زیباکلام بازداشت شد را می‌بینید و می‌شنوید.