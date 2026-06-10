نبض خبر
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین میکند
کارشناس شبکه افق درباره اظهارات صادق زیباکلام با یکی از شبکههای تلویزیون انگلیس روی آنتن زنده گفت: «زیباکلام لعنتی بیشترین نفع را از ساختار جمهوری اسلامی برده است ولی به رهبر شهید توهین میکند... رهبر شهید ما هنوز دفن نشده است ولی زیباکلام به ایشان اهانت میکند و میگوید آن که مزاحم همه بود دیگر نیست...» اظهاراتی که با همراهی سید حسین حسینی مجری این برنامه مواجه شد. کل این بخش که پس از آن صادق زیباکلام بازداشت شد را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر صادق زیباکلام شهید آیت الله خامنه ای شبکه افق سید حسین حسینی جنگ رمضان ترور رهبر انقلاب
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انتشار یافته: ۳۱
در دانشگاه ها چه استفاده ای هست؟ بی زحمت توضیح بدین
پاسخ ها
حشمت اسداله پور| |
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
کاش فقط توهین بود رسما دفاع محض از اقدام آمریکا برای ترور رهبری و حمله به ایران بود و بدتر از اون تشویق میکرد همین فرمان ادامه بدید تا ما الیگارشی ها کل کشور بیوفته دست ما
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ناشناس| |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ناشناس| |
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
زیباکلام به ما میگه بی سواد خودشون رو قشر با سواد میدونه چطور ممکنه ما بی سوادها جلوی کل دنیا ایستادیم و با تکنولوژی بومی داریم جلوی ارتش های افسانه ای می ایستیم بعد شما با سوادها جز الیگارشی و بخور بخور و گران کردن دلار چه لطفی کردید به این کشور اقتصاد که همیشه دست شماها بود
صادق زیبا کلام باید در دادگاه انقلاب محاکمه بشود وحکمش مفسد فی الارض هستش
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ناشناس| |
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ناشناس| |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
پاکسازی صدا و سیما از اوجب واجبات هست هرچه زودتر هزینه کمتر
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ناشناس| |
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
مردم| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ناشناس| |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
زیبا کلام یک خائن وطن فروش بی غیرت
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ناشناس| |
۰۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱