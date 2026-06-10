هند کاردار آمریکا را احضار کرد
وزارت خارجه هند، کاردار آمریکا را در اعتراض به حمله به نفتکش هندی در سواحل دریای عمان احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۵۸| |
2628 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رویتزر، وزارت امور خارجه هند امروز چهارشنبه کاردار آمریکا را در اعتراض به حمله واشنگتن به نفتکش هندی در سواحل عمان احضار کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، ناگاراج نایدو معاون وزیر امور خارجه هند (MEA)، جیسون میکس کاردار آمریکا در دهلی نو را احضار کرد و در مورد این حمله از وی توضیح خواست.
این رویداد پس از آن رخ داد که دهلی نو حمله به نفتکش ستبلو با نام «M/T Marivex» با پرچم پالائو را که حامل ۲۸ خدمه از جمله ۲۴ تبعه هندی بود، به شدت محکوم کرد.
فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) با ادعای اینکه این کشتی در تلاش بود به سمت آب های ایران برود، به آن حمله کرده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟