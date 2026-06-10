توئیت شبانه آملی لاریجانی در ایکس

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: ایران نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می‌شمارد. چرا که شالوده‌ قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.

به گزارش تابناک، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

درود بر سلحشوران جان‌برکف نیروهای مسلح که با اقتداری ستودنی، پاسخی کوبنده و دندان‌شکن به متجاوزان زورگو و استکبار جهانی روا داشتند.

سلام بر ملت شریف و بصیر ایران؛ آنان که بیش از صد روز با عزمی راسخ، پرچم ایستادگی را در آوردگاه حق‌طلبی برافراشته نگاه داشتند.

‌ایران اسلامی نشان داد که عصر امروز، عصر نبرد اراده‌هاست؛ فاتح این میدان، ملتی است که با تکیه بر ایمان، دانش بومی، خودباوری و استقامت نشان داد که در قاموسِ او، واژه‌ «عقب‌نشینی» معنا ندارد.

‌ایران عزیز، از کرانه‌های نیلگون خلیج فارس تا دریای خزر، یک‌صدا و هم‌نوا ایستاده است؛ نه باک از تهدید دارد و نه تسلیم را جایز می‌شمارد. چرا که شالوده‌ قدرت ملی خود را بر سه رکن «ایمان الهی، مردم آگاه و اقتدار نظامی» بنا نهاده است.